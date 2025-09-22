Llega “Íconos Sobre Ruedas”: cómo ver la Testarossa negra de Maradona, el DeLorean de “Volver al Futuro” y el auto de Marilyn Monroe

Del 24 de octubre al 2 de noviembre, el Centro Costa Salguero será sede de una muestra única que promete enamorar a fierreros, cinéfilos y nostálgicos por igual. Se trata de “Íconos Sobre Ruedas”, una exposición que va mucho más allá de una simple colección de autos: es un viaje emocional e inmersivo por la historia, el cine, la música y el deporte. Y con olor a nafta y mucha pasión. Las entradas están a la venta en Ticketek.

Autos de leyenda, dueños inolvidables

En total, serán 15 autos icónicos que alguna vez estuvieron en manos de celebridades internacionales, acompañados por la indumentaria original de sus dueños. No solo se verán fierros de colección, sino también los trajes, camisetas y objetos personales de quienes los hicieron famosos.

Uno de los grandes protagonistas será la Ferrari Testarossa negra que perteneció a Diego Maradona, una pieza rarísima que el propio 10 pidió en ese color exclusivo, en pleno auge de su carrera. La expo también incluirá la camiseta que usó durante su etapa en el Napoli, haciendo de esta Ferrari un combo infalible para cualquier maradoniano de ley.

Otro que dirá presente es el DeLorean de “Volver al Futuro”, un auto que no necesita presentación y que se convirtió en ícono absoluto de los 80. Para los que crecieron con el cine de esa época, verlo en persona será como subirse a una máquina del tiempo.

También habrá lugar para el glamour de Hollywood con el auto de Marilyn Monroe, la elegancia real del Ford Escort que manejó la Princesa Diana, y otras joyas mecánicas que pertenecieron a figuras de distintas generaciones.

“Íconos Sobre Ruedas” está pensada como una experiencia para compartir entre generaciones. Padres, hijos y hasta abuelos van a encontrar algo que los conecte: ya sea un auto de ensueño, un ídolo de juventud o un detalle histórico que despierta la nostalgia.

Además del atractivo visual de los autos, la muestra suma un enfoque lúdico, educativo y cultural, ideal para los que quieren entender cómo los autos, la moda y el espectáculo estuvieron siempre ligados. Cada vehículo cuenta una historia, y cada historia tiene su contexto, su música, su estilo.