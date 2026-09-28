Asignación por nacimiento y adopción: quiénes pueden cobrarla en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla una Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción destinada a determinados trabajadores y beneficiarios. Se trata de un pago que se realiza por única vez y que puede solicitarse tanto por el nacimiento de un hijo como por una adopción, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

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La prestación alcanza a trabajadores en relación de dependencia, personas que cobran una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), trabajadores de temporada y rurales. También pueden acceder quienes reciben la Prestación por Desempleo o la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

A su vez, la asignación incluye a personas que cobran o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo, bajo las condiciones previstas para cada caso.

Cuáles son los requisitos para recibir la asignación

Para quienes tuvieron un nacimiento, el hijo debe tener entre 2 meses y 2 años al momento de realizar el trámite. En los casos de adopción, la gestión debe efectuarse dentro de los 2 meses y los 2 años posteriores a la fecha en que fue dictada la sentencia correspondiente.

Existe además una condición vinculada con quienes reciben asignaciones universales. Para acceder por nacimiento o adopción, deben haber tenido derecho al cobro de la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o por Embarazo durante el mes en que ocurrió el nacimiento o la adopción.

Otro punto importante son los ingresos. Tanto los ingresos individuales como los correspondientes al grupo familiar deben encontrarse dentro de los topes máximos vigentes en el momento del nacimiento o en la fecha de la sentencia de adopción.

Qué documentación hay que presentar

Antes de iniciar la gestión, es necesario reunir la documentación solicitada. Entre los documentos requeridos se encuentran los DNI de la madre y/o el padre, además del DNI del hijo. También se debe presentar la partida de nacimiento correspondiente. En los casos de adopción, la documentación incluye la sentencia de adopción que acredita la situación.

Tener estos documentos preparados permite avanzar con el trámite sin dejar de lado ninguno de los requisitos establecidos para solicitar el pago.

El pago se realiza una sola vez, según los requisitos establecidos.

Cómo hacer el trámite ante ANSES

La solicitud puede realizarse de manera online mediante Atención Virtual. También existe la posibilidad de completar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES, aunque en ese caso es necesario contar previamente con un turno.

El primer paso consiste en verificar los datos personales y los vínculos familiares registrados en mi ANSES. Es importante revisar que esa información se encuentre actualizada antes de continuar con la solicitud.

Después hay que reunir la documentación correspondiente e ingresar a Atención Virtual. Allí se debe seleccionar la opción “Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción” y seguir las indicaciones para completar la gestión.

Si se elige la modalidad presencial, es necesario concurrir a la oficina correspondiente con turno previo y llevar toda la documentación requerida.

Cuánto se cobra por nacimiento o adopción

La Asignación Familiar por Nacimiento o Adopción se abona una sola vez. En octubre de 2026, la Asignación por Nacimiento de ANSES es de $91.298 y la Asignación por Adopción es de $545.845.