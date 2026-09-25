Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 25 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 25 de septiembre con la acreditación de haberes. Los jubilados que superan el haber mínimo y los titulares de la prestación por desempleo deben chequear cuándo cobro según la terminación de su DNI, mientras que la AUH ya tiene su cronograma de septiembre completado desde el lunes 21.

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Los pagos se acreditan de manera automática en la cuenta bancaria declarada, sin necesidad de trámites ni turnos previos. El calendario oficial solo escalona por el último dígito del DNI para evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.

A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy y los montos vigentes.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en:

6

7

El haber mínimo en septiembre quedó en $428.633, con un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben hasta ese monto. Entre $428.633 y $498.633 el bono es proporcional y completa hasta ese tope, mientras que por encima de $498.633 no corresponde. El bono se acredita junto con el haber, sin trámite. Los jubilados y pensionados de la mínima ya cobraron entre el 8 y el 21 de septiembre según su terminación de DNI.

Prestación por Desempleo — Plan 1

También cobran hoy los titulares de la prestación por desempleo del Plan 1 con DNI terminado en:

6

7

El Plan 1 corresponde al pago mensual y se acredita en la misma ventana que las jubilaciones que superan el haber mínimo.

Qué prestaciones no registran pagos hoy

En la jornada de hoy no hay acreditaciones para AUH, Asignación por Embarazo (AUE), Asignación Prenatal, SUAF (asignaciones familiares de trabajadores registrados), PUAM, Pensiones No Contributivas (PNC) ni jubilaciones y pensiones de la mínima: todas esas prestaciones ya completaron sus fechas de septiembre. Las asignaciones de pago único, maternidad y las familiares de PNC se abonan por ventanas amplias que se extienden durante todo el mes, por lo que los beneficiarios deben confirmar el detalle en Mi ANSES.

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