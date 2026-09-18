Así son los nuevos colectivos híbridos que ya se prueban en líneas del AMBA

Carrocerías Ugarte comenzó a probar en líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) un sistema híbrido de colectivos que combina diésel y GNC y permite reducir el consumo de gasoil sin reemplazar el motor original de las unidades.

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La tecnología, desarrollada junto con la firma italiana Landi Renzo, funciona bajo el sistema denominado dual fuel: el vehículo conserva su propulsión diésel, pero incorpora gas natural durante la marcha para sustituir una parte del combustible líquido. Las primeras flotas adaptadas ya realizan ensayos en condiciones reales de circulación y cuentan con habilitación de ENARGAS, según destacó Ciudad de Bondis.

La propuesta está orientada principalmente a los colectivos que ya forman parte del parque de transporte y busca ofrecer una alternativa intermedia frente a la renovación completa de las flotas. En los ensayos realizados sobre distintos chasis urbanos, el foco está puesto en medir el desempeño y el consumo de combustible en recorridos habituales.

¿Cómo son los colectivos híbridos diésel-GNC que se prueban en el AMBA?

El sistema desarrollado por Carrocerías Ugarte y Landi Renzo permite sumar GNC al funcionamiento de un motor diésel sin modificar internamente el propulsor. El gas ingresa junto con el aire por el múltiple de admisión y un módulo electrónico administra su utilización en función de las condiciones de marcha.

La tecnología puede sustituir entre 25% y 30% del consumo de gasoil en recorridos urbanos, mientras que en trayectos a velocidad constante el reemplazo puede alcanzar el 50%, de acuerdo con las mediciones difundidas por Ugarte.

Los equipos de GNC incluyen cilindros homologados por ENARGAS, instalados sobre el techo de las unidades mediante una estructura reforzada. El conjunto se completa con cañerías de acero inoxidable de alta presión, reguladores y dispositivos de seguridad que permiten llevar el combustible hasta el motor.

Una de las características del desarrollo es que el colectivo puede seguir funcionando únicamente con diésel cuando se agota la carga de gas.

Las primeras pruebas se realizan sobre chasis Mercedes-Benz y la conversión se lleva adelante en unidades del AMBA. Para este desarrollo, Landi Renzo aporta el sistema D-GID Heavy Duty, diseñado para motores de vehículos pesados, mientras que Ugarte realiza la adaptación de las unidades.

La propuesta está pensada para colectivos que ya se encuentran en circulación y evita que las empresas deban reemplazar una unidad completa. Ugarte calcula que la inversión necesaria para la conversión puede recuperarse en un período de entre seis y 13 meses, según el uso de cada vehículo y los kilómetros recorridos.