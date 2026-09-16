El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), al igual que la provincia de Buenos Aires, aplicará en octubre 2026 un nuevo cuadro tarifario con aumentos en los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Las correcciones, de 3,7% en adelante, derivadas del índice compuesto de actualización, que toma como referencia el último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), volverán a impactar en el bolsillo de más de 8 millones de usuarios.

En la actualidad, la tarifa mínima de los colectivos bajo jurisdicción porteña asciende a $ 887,99 con Tarjeta SUBE registrada y a $ 1411,90 sin el plástico nominalizado. Desde octubre, estos valores escalarán a $ 920,84 y $ 1464,14, respectivamente.

Colectivos AMBA: línea por línea, ¿a cuánto sube el boleto en octubre 2026?

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires actualizará en octubre las tarfias de colectivos bajo su jurisdicción en 3,7%, guarismo dado por el último registro de IPC (1,7%) más 2 pp fijos.

Distancia Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar 0-3 km $ 920,84 $ 1464,14 3-6 km $ 1023,20 $ 1626,89 6-12 km $ 1102,01 $ 1752,20 12-27 km $ 1180,90 $ 1877,63

Provincia de Buenos Aires

Mismo porcentaje de incremento aplicará la provincia de Buenos Aires para las líneas de colectivos urbanos que prestan servicios en el AMBA.