Titulada "Argentina con el Papa León", fue elaborada por los compositores Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dio a conocer de manera oficial el tema musical que acompañará la estadía del papa León XIV en el país. La obra, titulada "Argentina con el Papa León", fue elaborada por los compositores Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, resultando ganadora tras un concurso nacional convocado el 7 de agosto.

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La convocatoria estuvo orientada a creadores mayores de 18 años para presentar piezas inéditas en idioma castellano con una extensión de dos a cuatro minutos, sin restricción de estilo y con la posibilidad de incorporar lenguas originarias. Tras el período de inscripción que se extendió hasta el 10 de septiembre, un jurado especializado evaluó las propuestas.

La composición seleccionada se estructuró bajo el lema pastoral "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", fundamentado en las reflexiones del pontífice en la exhortación Magnífica Humanitas 16.

La agenda institucional y los feriados previstos

El Santo Padre pisará suelo argentino el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo y permanecerá en el territorio hasta el miércoles 11. Su agenda oficial incluye:

Actividades en la Capital: Homenaje en el Monumento al General San Martín, reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una recepción en el Palacio Libertad junto a representantes diplomáticos y civiles.

Visitas sociales y pastorales: Recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione en la localidad de Claypole y un encuentro con el sector laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Feriados dispuestos: El Poder Ejecutivo ratificó la jornada del domingo 8 como feriado nacional. En tanto, el martes 10 en la provincia de Córdoba y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires regirán feriados de carácter local.

Los autores de la canción oficial para la visita del papa León XIV son los hermanos cordobeses Gabriel y Agustín Moyano Angelini.

Los costos vinculados al operativo logístico y de seguridad serán solventados de manera compartida entre el Estado Nacional, CABA, la provincia de Buenos Aires y el gobierno cordobés. Concluido su paso por la Argentina, la comitiva papal partirá el 11 de noviembre con destino a Lima, Perú.

Voluntariado, transporte y la gran convocatoria en Luján

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, confirmó que ya se inscribieron unos 14.000 voluntarios para colaborar en la organización, recordando que la convocatoria sigue abierta en el portal oficial de acreditaciones. Quienes participen en la asistencia del evento contarán con pases gratuitos en el sistema SUBE durante los días de la visita.

Por su parte, la localidad bonaerense de Luján se prepara para una concurrencia masiva. El intendente Leonardo Boto estimó una convocatoria de entre 1,5 y 2 millones de asistentes para la misa que el pontífice encabezará el miércoles 11. El jefe comunal detalló además las previsiones operativas en materia de hospedaje y servicios, en el marco de las actividades previas que incluirán un encuentro de ciudades marianas previsto para el 19 y 20 de octubre en esa misma comuna.