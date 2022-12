Ya fueron liberados los 23 detenidos por los festejos en el Obelisco

La Policía de la Ciudad llevó a cabo un operativo en la zona del Obelisco en el que detuvo a estos 23 individuos. A su vez, los 21 efectivos heridos por los incidentes fueron dados de alta.

Las 23 personas que fueron detenidas ayer en la ciudad de Buenos Aires durante los festejos por la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar ya fueron liberadas por las autoridades judiciales. La Policía de la Ciudad llevó a cabo un operativo en la zona del Obelisco en el que detuvo a estos 23 individuos: 14 de ellos por incidentes en la zona del microcentro y los otros 9 por "intentos de robo y otras incidencias aisladas”. Todos fueron notificados de que se les inició una causa en su contra.

Asimismo, fuentes policiales confirmaron a Télam que los 21 efectivos de la Policía de la Ciudad que resultaron heridos en los incidentes en el Obelisco fueron dados de alta.

Según informaron desde la Policía, los incidentes comenzaron alrededor de las 20 en la plaza de la República en donde se encuentra el Obelisco. En el interior del monumento se encontraba un grupo de personas que festejaba el campeonato mundial de fútbol obtenido por Argentina. Debido a que es una zona a donde no está permitido el acceso, la Policía intervino y se produjeron los primeros incidentes.

Disturbios en los festejos en el Obelisco.

En esos disturbios, 21 efectivos policiales fueron heridos con piedras y botellazos, por lo que tuvieron que ser trasladados a distintos centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. Todos los efectivos heridos pertenecían a la policía porteña y ya recibieron el alta médica debido a que las lesiones que sufrieron no eran de gravedad.

Por otro lado, durante la jornada de ayer, el 911 atendió unos 795 llamados por asistencias médicas y personas extraviadas, 511 de los cuales fueron pedidos de asistencia por personas accidentadas, lesionadas o con requerimiento médico, indicaron los voceros. Sobre ese punto, se informó que la mayoría de los heridos fueron atendidos en el lugar, mientras que 64 personas tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales porteños, aunque ninguno de ellos corrió riesgo de vida.

A su vez, el 911 recibió 284 llamadas por personas extraviadas, en su mayoría derivadas al Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de Diagonal Norte y Cerrito, que permitió que todas ellas fueran localizadas.

Alberto Fernández explicó por qué la Selección no fue a Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández explicó los motivos por los que la Selección argentina no fue a la Casa Rosada a celebrar el campeonato del mundo. El mandatario agradeció a los jugadores que recorrieron en caravana junto con la copa con todo el pueblo argentino que "tanto necesitaba está alegría".

"Ellos estaban cansados y los respeto. Les agradezco el esfuerzo que hicieron pero era lo que yo quería", aclaró Alberto Fernández, que afirmó que no le asigna "ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa de Gobierno". Enfatizo que "en lo personal, si (el motivo de no ir a la Rosada) tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela", dijo el jefe de Estado esta mañana en declaraciones a Radio Con Vos.