A cinco años del hundimiento del submarino ARA San Juan: en qué situación están las causas judiciales

Una causa investiga el hundimiento, otra el espionaje a familiares. En qué situación está cada causa y por qué piden que Macri sea investigado.

El poder judicial de la Argentina tiene dos causas importantes luego del hundimiento del submarino ARA San Juan registrado el 15 de noviembre de 2017, hace hoy 5 años. La más longeva investigación indaga acerca de los motivos de la implosión de la nave en el mar Argentino y tiene a solo 6 jefes navales procesados. En la causa por el seguimiento ilegal a familiares de los submarinistas, el ex presidente Mauricio Macri fue salvado por tres jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py y ahora la querella pidió la intervención de la Cámara de Casación Penal para que anule o mantenga el fallo. Los vericuetos judiciales y el derrotero de las causas a cinco años de la tragedia que terminó con 44 vidas.

La causa por el hundimiento y la exclusión de Aguad

La investigación por el hundimiento es realizada en el juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yáñez. Hasta el momento tiene como procesados a seis jefes navales y los familiares exigen que se investigue el rol de Macri, el exministro de Defensa de Cambiemos Oscar Aguad y el jefe de la Armada al momento del hundimiento, Marcelo Srur.

"A cinco años de la tragedia estamos en el mismo lugar. Es decir no sabemos qué ocurrió. Si no sabemos qué ocurrió no podemos establecer responsabilidades. Estamos en un círculo vicioso, donde el tiempo favorece a los responsables", afirmó Tagliapietra, padre de un tripulante fallecido en el hundimiento y representante de un grupo de familiares.

"En estos años el único hallazgo fue haber encontrado el submarino, pero eso que debía significar un avance en la investigación profunda, en realidad no lo fue", indicó Tagliapietra, quien luego agregó: "Lo que no podemos es quedarnos con la historia oficial de que todo fue un lamentable accidente donde solo tienen la culpa el capitán y los tripulantes. Eso no lo vamos a permitir. Ese es el discurso que quieren imponer desde el poder"

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había ordenado a Yáñez en noviembre de 2020 que se profundice la investigación sobre Macri, Aguad y Srur, que habían sido exculpados por la jueza en su fallo inicial.

Entre las pericias que piden los familiares que representa Tagliapietra se encuentran algunas como la inspección del submarino en el fondo del mar para saber los motivos del hundimiento, también investigaciones para determinar las fallas que pudo haber en el sector de las baterías y descartar otras posibilidades que hayan llevado a la implosión.

Tagliapietra había denunciado ante el Consejo de la Magistratura a la jueza por el intento de exculpar a Macri, Aguad y otros funcionarios; irregularidades procesales en la causa y por haberse reunido en secreto con el ministro de Defensa, Oscar Aguad y con la cúpula de la Armada, violando la independencia de poderes con el agravante de que los funcionarios estaban involucrados en la causa.

El ARA San Juan partió en octubre de 2017 desde Tierra del Fuego para dirigirse al puerto de Mar del Plata. Sin embargo, el último contacto de la tripulación data del 15 de noviembre del 2017, fecha a partir de la cual comenzó una intensa búsqueda que contó con colaboración internacional. La empresa privada Ocean Infinity encontró al ARA San Juan el 17 de noviembre de 2018, un año después de su desaparición.

La causa por el espionaje y el favor de los jueces a Mauricio Macri

La última novedad en la causa por el espionaje a familiares de los tripulantes del submarino es que la querella mayoritaria encabezada por la abogada Valeria Carreras pidió que la Cámara Federal de Casación confirme o anule el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y otros ex funcionarios en la causa del espionaje ilegal.

En el último día antes del receso judicial de invierno, los integrantes de la Cámara Federal de Cómodo Py integrada por Mariano Llorens , Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi otorgaron el sobreseimiento a Mauricio Macri al considerar que el espionaje existió pero que lo hicieron para prevenir de actos violentos contra el jefe de Estado.

Los jueces que absolvieron a Macri tuvieron claros vínculos con el ex presidente. Llorens visitó Olivos durante su presidencia, Bruglia fue puesto a dedo por el ex jefe de Estado al igual que Bertuzzi. “Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, afirmaron en el fallo.

El juez federal de Dolores Martín Bava había procesado a Macri, Arribas, Majdalani y un grupo de espías de la AFI por espiar de forma ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Los acusados apelaron esta decisión y lograron mudar el expediente a Comodoro Py.

Para Bruglia, Bertuzzi y Llorens, “no se encuentra verificada la hipótesis expuesta por el juez de grado, en un sentido que amerite la continuidad del proceso”. Es decir, para ellos no hubo espionaje ilegal. Para estos tres jueces nombrados por Macri, las tareas denunciadas fueron “legítimas”.

“Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, señalaron.