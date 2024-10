Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este martes 29 de octubre

Este martes 29 de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del décimo mes del 2024, que ya está cerca de llegar a su fin. Como ocurrió con todos los meses anteriores, los pagos se efectúan según la terminación del DNI de los beneficiarios. Este cronograma, que incluye asignaciones como la AUH y pensiones no contributivas, es fundamental para millones de argentinos y argentinas que dependen de estos ingresos.

A continuación, quiénes podrán cobrar este martes 29 de octubre de 2024, respetando las fechas establecidas por el organismo.

Quiénes cobran hoy, martes 29 de octubre

Cuándo cobro Anses: Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Este martes, ANSES finalizará con el calendario de pagos del décimo mes del año para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. Luego de finalizar con el cobro de haberes de aquellos que reciben poco más de $244 mil mensuales –que escala hasta $314 mil por el bono extraordinario de $70.000–, comienza el calendario para jubilados y pensionados que acceden a un haber mayor.

Durante la jornada de hoy, cobrarán sus haberes la última tanda de titulares que superen la jubilación mínima. Es decir, todos aquellos jubilados y pensionados con su DNI terminado en 8 y 9.

Se espera que, en las próximas horas –a más tardar días–, el organismo nacional dé a conocer las fechas de cobro para el mes de noviembre; que se inicia este viernes 1°. A las y los beneficiarios/as, es posible que el cobro se inicie durante la segunda semana del mes.

Asignaciones Pago Único: matrimonio, adopción y nacimiento

Los beneficiarios de las Asignaciones Pago Único, que incluyen el pago por matrimonio, adopción y nacimiento, podrán acceder a sus haberes este miércoles. Este grupo no se encuentra segmentado por la terminación de DNI, ya que el cobro para todas las terminaciones comenzó el 9 de octubre y se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre. Esto significa que quienes aún no han recibido este beneficio durante este período tienen hasta la segunda semana de noviembre para hacerlo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

De igual manera, aquellos que perciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar este miércoles 16. Al igual que en el caso de las asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento, los beneficiarios de pensiones no contributivas no están divididos por número de DNI. El período de cobro de estas asignaciones también abarca desde el 9 de octubre y se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre.s