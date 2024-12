Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este martes 24 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está a días de finalizar el calendario de pagos del último mes del 2024. La gran mayoría de titulares y beneficiarios ya recibieron su haber a lo largo de diciembre, pero en la última semana del año diversas personas seguirán recibiendo asignaciones familiares, de Pago Único o prestaciones.

A continuación, quiénes recibirán los pagos de ANSES y cómo consultar si se tiene algún beneficio pendiente.

Calendario de Anses: quiénes cobran hoy

Este 24 de diciembre, tras finalizar con el calendario de pago a jubilados y pensionados -tanto para aquellos que reciben la mínima como también, para quienes cobran cifras superiores-, el organismo nacional continuará con las asignaciones familiares y diversas prestaciones. Entre ellas, al menos hasta la primera semana de enero, continuará el calendario de pagos para asignaciones para Pensiones No Contributivas y de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento).

Por su parte, el Gobierno nacional aumentarán un 2,4% en enero de 2025 como ajuste automático de la nueva forma fijada, calculada tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, publicado por el INDEC.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Existen cuatro tipos de Pensiones en el país en la actualidad: No Contributiva por Invalidez, No Contributiva para Madre de 7 hijos, No Contributiva por Vejez y No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675). Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Tras finalizar su propio calendario, el pasado 13 de diciembre, las Asignaciones Familiares de PNC, para todas las terminaciones de DNI sin diferenciación, se abonarán entre el 9 de diciembre y el 9 de enero.

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de las Asignaciones Pago Único, que incluyen el pago por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, podrán acceder al cobro en dos quincenas diferentes. La primera se realizó del 10 de diciembre al 10 de enero. Mientras que la segunda quincena, comenzó el pasado viernes 20 de diciembre y se extenderá al 10 de enero. Dichas fechas rigen para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo ANSES está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013. Tené en cuenta que: si sos trabajador permanente, tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato y si sos trabajador eventual y de temporada, haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año.

Desempleo Plan 1: mes a cobrar, diciembre