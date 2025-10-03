Becas Progresar en octubre: todos los montos actualizados

El monto base se mantiene en treinta y cinco mil pesos este mes.

El programa Becas Progresar, implementado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), continúa en el mes de octubre con su objetivo fundamental de garantizar la continuidad educativa de jóvenes estudiantes en situación vulnerable. Te contamos todos los detalles sobre los montos actualizados, requisitos de acceso y modalidades de pago para este mes.

¿Cuánto se cobra en octubre?

Para este mes, el valor base de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales, según confirmó la ANSES. Sin embargo, el pago se realiza de manera escalonada:

80% de forma directa ($28.000) al inicio del mes

20% restante ($7.000) sujeto a la verificación de regularidad académica

Es importante destacar que, aunque en septiembre se aplicó un aumento del 1,9% en otras prestaciones de ANSES, este ajuste no impactó en el monto de las Becas Progresar, que mantienen su valor anterior.

Distribución de montos por nivel educativo

Nivel Obligatorio:

Estudiantes de 16 a 24 años

Monto: $28.000 (80% del total)

Requisitos: ingresos familiares no superen 3 salarios mínimos, alumno regular, vacunación completa

Nivel Superior:

Estudiantes de 17 a 24 años (hasta 30 para avanzados)

Monto: $28.000 para primer año, $35.000 desde segundo año

Requisitos: título secundario, no adeudar materias, cursar en instituciones reconocidas

Progresar Trabajo:

Jóvenes de 18 a 24 años (hasta 40 para desempleados no registrados)

Monto: $28.000 (80% del total)

Pagos complementarios y retenciones

Los estudiantes que cumplieron con todas las exigencias académicas durante 2024 podrán acceder al 20% retenido correspondiente a ese período. Además, se mantienen los pagos adicionales por inscripción:

$66.000 para quienes se inscribieron en marzo

$42.000 para inscripciones de septiembre

Cobrás el ochenta por ciento al inicio y el resto después.

Requisitos generales de acceso

Para ser beneficiario de las Becas Progresar es necesario:

Ser argentino nativo o naturalizado, o contar con residencia legal de al menos dos años

Acreditar situación de vulnerabilidad socioeconómica

No ser titular de otros planes similares

Cumplir con los requisitos específicos según el nivel educativo

Presentar certificación de regularidad académica

¿Cómo y cuándo se cobra?

El cronograma de pagos para octubre 2025 se desarrolla según el orden de terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 15 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 21 de octubre

El cobro se realiza a través de los canales habituales de ANSES: cuenta bancaria, cajeros automáticos o sucursales de pago autorizadas.