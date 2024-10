La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos completo para jubilados y pensionados de cara al mes de noviembre, que se iniciará durante la segunda semana del mes que tendrá su inicio este viernes. Ante la confirmación del Gobierno de Javier Milei, quienes son beneficiarias o beneficiarios de dichos haberes podrán agendarse el día y conocer con anticipación cuándo deberán acercarse al banco para el cobro. Además, en los próximos días, se podrán corroborar las fechas de cobro para titulares de asignaciones familiares.

De acuerdo a la nueva movilidad jubilatoria implementada por la gestión libertaria, se confirmó que las jubilaciones aumentarán un 3,47% –ajustándose en línea con la inflación de septiembre–. De esta manera, la jubilación mínima será de $252.798,48. A dicha cifra, se le sumará el bono extraordinario que otorga el gobierno de Milei hace más de seis meses y que volverá a ser de $70.000, a pesar de las subas de precios y servicios.

Por su parte, cabe señalar que jubilados y pensionados que cobren por encima de la máxima se ubicarán en $ 1.701.094,47. En estos casos, recibirán un bono proporcional ya que el bono está destinado a quienes perciben únicamente una prestación que sea menor o igual al haber mínimo.

Calendario de pagos completo para noviembre 2024

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0 : viernes 8 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 1 : lunes 11 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 2 : martes 12 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 3 : miércoles 13 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 4 : jueves 14 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 5 : viernes 15 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 6 : martes 19 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 7 : miércoles 20 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 8 : jueves 21 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 9: viernes 22 de noviembre de 2024.



Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI teminados en 0 y 1 : lunes 25 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 2 y 3 : martes 26 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 27 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 6 y 7 : jueves 28 de noviembre de 2024.



DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de noviembre de 2024.



Asignaciones familiares: por Hijo, AUH y por Prenatal y Maternidad

Al igual que las jubilaciones, las asignaciones familiares verán reflejado un incremento del 3,47% para el mes de noviembre del 2024. Dicho aumento, al igual que en el caso de jubilados y pensionados, responde al dato de la inflación correspondiente a septiembre. De esta manera, la AUH se ubicará en $90.837 aunque ANSES retendrá el 20% de dicha suma –los beneficiarios recibirán un total de $72.669,60–.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Documentos terminados en 0 : viernes 8 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 1 : lunes 11 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 2 : martes 12 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 3 : miércoles 13 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 4 : jueves 14 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 5 : viernes 15 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 6 : martes 19 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 7 : miércoles 20 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 8 : jueves 21 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 9: viernes 22 de noviembre de 2024.



Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Documentos terminados en 0 : lunes 11 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 1 : martes 12 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 2 : miércoles 13 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 3 : jueves 14 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 4 : viernes 15 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 5 : martes 19 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 6 : miércoles 20 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 7 : jueves 21 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 8 : viernes 22 de noviembre de 2024.



Documentos terminados en 9: lunes 25 de noviembre de 2024.

​​​​​​​Asignación por Prenatal y Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1 : a partir del 11 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 2 y 3 : a partir del 12 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 4 y 5 : a partir del 13 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 6 y 7 : a partir del 14 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 15 de noviembre del 2024.



Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas, por su parte, con el dato de inflación del 3,47%, superarán los $176.000 como mínima –sin contar el bono de $70.000, donde pasaría a ser un cobro de $246.000– y los $202.000 como máxima –alcanzando los $272.000 con el bono extraordinario–, en el caso de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM).

Por su parte, las Asignaciones Familiares de PNC, para todas las terminaciones de DNI sin diferenciación, se abonarán entre el 8 de noviembre y el 11 de diciembre.

Documentos terminados en 0 y 1 : a partir del 8 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 2 y 3 : a partir del 11 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 4 y 5 : a partir del 12 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 6 y 7 : a partir del 13 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre del 2024.



De acuerdo a la información oficial que está disponible en la ANSES, las Pensiones No Contributivas actualmente, existen cuatro tipos de pensiones: No Contributiva por Invalidez, No Contributiva para Madre de 7 hijos, No Contributiva por Vejez y No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675). Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de las Asignaciones Pago Único, que incluyen el pago por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, podrán acceder al cobro en dos quincenas diferentes. La primera será del 12 de noviembre al 11 de diciembre. Mientras que la segunda quincena, del 25 de noviembre al 11 de diciembre. Dichas fechas rigen para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo ANSES está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013. Tené en cuenta que: si sos trabajador permanente, tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato y si sos trabajador eventual y de temporada, haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año.

Desempleo Plan 1: mes a cobrar, noviembre

Documentos terminados en 0 y 1 : 22 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 2 y 3 : 25 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 4 y 5 : 26 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 6 y 7 : 27 de noviembre del 2024.



Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre del 2024.

​​​​​​​Desempleo Plan 2: mes a cobrar, octubre

Todas las terminaciones de DNI, desde este jueves 31 de octubre hasta el próximo lunes 11 de noviembre.