Podés cobrar hasta $294.194 con las pensiones no contributivas este mes.

ANSES comenzó este mes con el pago de haberes correspondientes a septiembre. Todas las prestaciones llegarán con un aumento del 1,9% según el índice de inflación de julio. Este ajuste beneficia a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Enterate todos los detalles.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un monto máximo de $294.194,02 este mes. Este valor incluye el bono extra de $70.000 para quienes cobren menos de $390.277,18. Son cuatro los tipos de pensiones no contributivas disponibles para situaciones específicas de vulnerabilidad.

La Pensión por Invalidez Laboral está destinada a personas que no pueden trabajar por problemas de salud y se encuentran en situación vulnerable. Requiere certificación médica y evaluación socioeconómica para acceder al beneficio mensual que otorga el organismo previsional.

La Pensión por Vejez aplica para mayores de 70 años sin cobertura previsional ni ingresos suficientes. Es un derecho para aquellos adultos mayores que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional pero necesitan apoyo económico.

Las Madres de 7 Hijos tienen una pensión especial sin límite de edad. Mujeres con siete o más hijos, ya sean biológicos o adoptados, pueden acceder a este apoyo económico que reconoce la dedicación familiar y la crianza múltiple.

La Ley 27.675 establece una pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B o C. Este beneficio garantiza un ingreso mensual y cobertura de salud integral para quienes padecen estas condiciones médicas específicas que requieren tratamiento continuo.

Montos actualizados de las Pensiones No Contributivas

Para septiembre 2025, las pensiones por Invalidez y Vejez pagan $224.194,02. Las Madres de 7 Hijos reciben $320.277,18 mensuales. Quienes cobren menos de $390.277,18 sumarán el bono de $70.000, llevando el total a $294.194,02 o $390.277,18 respectivamente.

Calendario completo de pagos de ANSES

El cronograma organiza los cobros según la terminación de tu DNI. Las Pensiones No Contributivas se pagan entre el 8 y el 12 de septiembre. Empezando con DNI 0 y 1 el lunes 8, y terminando con 8 y 9 el viernes 12.

Las jubilaciones mínimas se pagan del 8 al 19 de septiembre. Los DNI terminados en 0 cobran el lunes 8, mientras que los que terminan en 9 lo harán el viernes 19. Es importante recordar estas fechas para organizar tu economía mensual.

Las jubilaciones que superan el haber mínimo se abonan entre el 22 y el 26 de septiembre. Los titulares con DNI terminados en 0 y 1 cobran el lunes 22, y aquellos con 8 y 9 lo harán el viernes 26 del mismo mes.

La Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo tienen su propio cronograma. Se pagan entre el 8 y el 19 de septiembre, según la terminación de tu documento. Mismo período que las jubilaciones de menor monto pero con fechas específicas por número.

La Asignación por Embarazo se paga entre el 10 y el 23 de septiembre. Los DNI terminados en 0 cobran el miércoles 10, mientras que los que terminan en 9 lo harán el martes 23. Un calendario extendido para esta prestación particular.

Las asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento) se abonan desde el 9 de septiembre hasta el 10 de octubre. No importa la terminación de tu DNI, ya que este pago especial tiene un período más extenso de cobro disponible.

Requisitos para acceder a los beneficios

Para cobrar las Pensiones No Contributivas, necesitás cumplir con condiciones específicas según cada tipo. Siempre se evalúa la situación socioeconómica y médica del solicitante. La documentación requerida varía según el beneficio al que quieras aplicar.

Es fundamental tener tu Clave de la Seguridad Social actualizada y tu DNI vigente. Cualquier inconsistencia en los datos puede demorar el pago de tus haberes. Mantené tu información personal actualizada en los registros de ANSES para evitar inconvenientes.

Si tenés dudas sobre tu situación, podés acercarte a las oficinas de ANSES o consultar por teléfono al 130. También podés usar la aplicación Mi ANSES para verificar tus fechas de pago y el estado de tus trámites personales de manera sencilla.