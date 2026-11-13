ANSES: cómo consultar el recibo de jubilación y qué significan los descuentos

La herramienta de mi ANSES facilita este control porque permite acceder a los comprobantes en cualquier momento y desde distintos dispositivos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una herramienta digital que permite a los jubilados y pensionados consultar el detalle de sus haberes y acceder a sus recibos de manera sencilla. El trámite se puede realizar desde el celular o una computadora, sin necesidad de acudir a una oficina presencial.

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El recibo de jubilación o pensión es un documento importante porque permite conocer cuánto se cobró y cuáles fueron los conceptos incluidos en la liquidación. También detalla los descuentos aplicados sobre el haber mensual, por lo que resulta útil para controlar los ingresos y detectar posibles diferencias.

Cómo consultar el recibo de jubilación o pensión de ANSES

Para acceder al comprobante desde el celular, es necesario ingresar a la aplicación mi ANSES y dirigirse a la opción Jubilación > Consultar recibos de haberes. Allí se puede visualizar el último recibo disponible y consultar el detalle de los importes correspondientes al cobro.

La herramienta también permite enviar el documento a una dirección de correo electrónico para descargarlo o imprimirlo. Si necesitás revisar información de meses anteriores, podés utilizar el buscador disponible en la plataforma para seleccionar el período que quieras consultar.

Quienes prefieran realizar el procedimiento desde una computadora también tienen esa posibilidad. En ese caso, deben ingresar a mi ANSES y seleccionar Jubilaciones y Pensiones > Consultar recibos de haberes.

Qué significan los conceptos que aparecen en el recibo

El comprobante incluye diferentes conceptos vinculados con la composición del haber previsional. Entre los principales aparecen tres prestaciones que forman parte del cálculo de determinadas jubilaciones:

Prestación Básica Universal (PBU): corresponde a la prestación destinada a quienes alcanzaron la edad jubilatoria y reúnen los años de aportes requeridos.

corresponde a la prestación destinada a quienes alcanzaron la edad jubilatoria y reúnen los años de aportes requeridos. Prestación Compensatoria (PC): reconoce los aportes realizados hasta el 30 de junio de 1994.

reconoce los aportes realizados hasta el 30 de junio de 1994. Prestación Adicional por Permanencia (PAP): contempla los aportes efectuados después del 30 de junio de 1994.

También pueden figurar otros conceptos, según la situación de cada beneficiario. La Reparación Histórica corresponde a un ajuste de haberes aceptado voluntariamente para actualizar los montos de acuerdo con determinados fallos judiciales. La prestación anual complementaria, por su parte, es el aguinaldo que se paga junto con los haberes de junio y diciembre.

En algunos recibos también aparece el bono extraordinario previsional, cuando corresponde, o el complemento al haber mínimo, que permite alcanzar el monto de la jubilación mínima cuando el haber se encuentra por debajo de ese valor.

Otro concepto posible es la Bonificación por Zona Austral, un adicional del 40% destinado a beneficiarios que residen en las regiones comprendidas por la normativa vigente. También pueden figurar asignaciones por hijo o cónyuge, de acuerdo con las condiciones de cada titular.

Cuáles son los descuentos que pueden aparecer en el recibo

Además de los conceptos que componen el haber, el comprobante detalla las deducciones aplicadas. Una de ellas es la correspondiente a la obra social. Según la información de ANSES, cuando el descuento corresponde a PAMI, se aplica un 3% sobre la jubilación mínima y un 6% sobre el excedente cuando el haber supera ese importe.

Los jubilados y pensionados pueden conservar sus recibos, descargarlos y revisar períodos anteriores sin realizar trámites presenciales.

Si el titular solicitó un Crédito ANSES, también puede encontrar el descuento de la cuota mensual. La deducción no puede superar el 20% de los ingresos netos mensuales. En caso de tener más de un préstamo, el detalle de cada uno se puede consultar desde mi ANSES.

Otros descuentos posibles son las cuotas de moratoria previsional, sus actualizaciones y los importes retroactivos correspondientes. También pueden aparecer deducciones vinculadas con mutuales, cooperativas y otras entidades, por préstamos, servicios o cuotas sociales.

Por último, algunos beneficiarios pueden encontrar retenciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias, de acuerdo con su situación y la legislación vigente.

Para qué sirve revisar el recibo de haberes

Consultar el recibo todos los meses permite conocer cómo se compone la jubilación o pensión y verificar qué importes se acreditaron. También ayuda a identificar los descuentos y comprender por qué el monto final depositado puede ser diferente del haber bruto.