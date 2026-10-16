ANSES permite la jubilación anticipada desde los 50 años: a qué trabajadores beneficia

Los trabajadores registrados de industrias insalubres o de alto desgaste físico —como petroleros, mineros, metalúrgicos y personal embarcado— pueden acceder a la jubilación anticipada de ANSES a los 50 o 52 años bajo el Decreto 1852/1975. Para tramitarla, se exigen entre 25 y 30 años de aportes específicos comprobables en las certificaciones de servicios.

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La normativa, cuya vigencia es respaldada por el Gobierno, reconoce las condiciones particulares de ciertos empleos que pueden provocar un desgaste físico prematuro o comprometer la salud. Para acceder al beneficio, no alcanza con haber trabajado en una actividad exigente, sino que es necesario cumplir con los requisitos previsionales específicos de cada sector y acreditar las tareas realizadas.

Jubilación anticipada de ANSES: ¿Qué trabajadores pueden retirarse a los 52 años?

Uno de los grupos alcanzados por este régimen es el personal embarcado que realiza tareas de dragado y balizamiento. De acuerdo con el decreto mencionado, estos trabajadores pueden jubilarse a los 52 años, siempre que acrediten 25 años de servicios.

Este esquema contempla las particularidades de las actividades laborales que, por sus características, justifican condiciones diferentes de las previstas para la jubilación ordinaria. Por eso, la edad mínima y la cantidad de años trabajados varían según el rubro y las funciones que desempeñó cada persona durante su trayectoria laboral.

¿Qué actividades permiten jubilarse a partir de los 50 años?

Además del personal embarcado, existen otras categorías de trabajadores registrados que pueden acceder al retiro previsional desde los 50 años. Sin embargo, los años de servicio exigidos no son iguales para todos los sectores.

Entre las actividades comprendidas se encuentran las siguientes:

Metalúrgicos y forjadores: quienes estuvieron expuestos a radiación del calor en tareas de fundición manual, acería y fragua pueden jubilarse a los 50 años, con 25 años de servicios.

quienes estuvieron expuestos a radiación del calor en tareas de fundición manual, acería y fragua pueden jubilarse a los 50 años, con 25 años de servicios. Petroleros y gasíferos: el personal que trabajó en exploración en campaña, boca de pozo y perforación debe reunir 50 años de edad y 25 de servicios.

el personal que trabajó en exploración en campaña, boca de pozo y perforación debe reunir 50 años de edad y 25 de servicios. Mineros subterráneos: quienes realizan tareas de obtención directa de productos en minas subterráneas pueden acceder al beneficio con 50 años de edad y 25 de servicios.

quienes realizan tareas de obtención directa de productos en minas subterráneas pueden acceder al beneficio con 50 años de edad y 25 de servicios. Vidrieros: los trabajadores dedicados a la fabricación y composición de vidrio necesitan acreditar 50 años de edad y 25 de servicios.

los trabajadores dedicados a la fabricación y composición de vidrio necesitan acreditar 50 años de edad y 25 de servicios. Hiladores de rayón: para el personal que realizó tareas de hilado y dofeo de este material, el requisito es de 50 años de edad y 30 de servicios.

para el personal que realizó tareas de hilado y dofeo de este material, el requisito es de 50 años de edad y 30 de servicios. Trabajadoras de la industria cárnica: las mujeres que desempeñaron tareas de matanza, procesamiento o control veterinario en ambientes ruidosos pueden jubilarse a los 50 años, con 27 años de servicios.

Los requisitos de edad y servicios varían según la actividad laboral.

¿Cómo se calcula la edad jubilatoria si trabajaste en distintas actividades?

Quienes alternaron períodos de empleo común con otros dedicados a tareas riesgosas también pueden necesitar una evaluación particular de su situación previsional. En esos casos, ANSES aplica un sistema de prorrateo que permite calcular la edad requerida para jubilarse según la combinación de actividades y los servicios acreditados.

Este mecanismo resulta relevante para las personas que no desarrollaron toda su carrera laboral dentro de un único régimen especial. El cálculo busca determinar qué condiciones corresponden en función de los distintos períodos trabajados.

¿Qué documentación necesitás para acceder a la jubilación especial?

Un aspecto central del trámite es la documentación laboral. Según la información sobre el régimen, el empleador debe haber consignado expresamente en las certificaciones de servicios que las tareas realizadas tenían carácter insalubre.

Por eso, antes de iniciar la solicitud, es importante revisar que los antecedentes laborales reflejen las funciones efectivamente desempeñadas. La acreditación de esos períodos permite evaluar si corresponde aplicar las condiciones diferenciales previstas para cada actividad.