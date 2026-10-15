Las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 1,93% en noviembre de 2026, en línea con la inflación registrada en septiembre. La suba también alcanzará a la jubilación máxima, las pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones familiares.

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Sin embargo, quienes cobran los ingresos previsionales más bajos recibirán un incremento efectivo menor, debido a que el refuerzo extraordinario permanece congelado en el mismo valor: $70.000.

Jubilaciones ANSES: ¿cuánto se cobrará con el aumento de noviembre?

La actualización mensual llevará el haber máximo a $2.988.765,82 brutos. Después de descontar el aporte destinado al PAMI, el monto neto quedará en $2.822.764,63. Los valores fueron calculados a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC y todavía deben ser oficializados por la ANSES mediante una resolución.

En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el haber será de $444.158,46. Con el bono de $70.000, el ingreso bruto alcanzará los $514.158,46, mientras que el importe en mano será de $500.833,70. La diferencia responde al descuento aplicado para financiar la cobertura de salud.

El aumento efectivo para este grupo será del 1,66%, por debajo del 1,93% establecido para la movilidad previsional. Esto ocurre porque el bono no acompaña las actualizaciones mensuales y continúa sin cambios desde marzo de 2024.

¿Qué pasa con el bono y el poder adquisitivo de los jubilados?

El congelamiento del refuerzo tiene un impacto directo sobre los ingresos de quienes dependen de la jubilación mínima. Entre marzo de 2024 y septiembre de 2026, la inflación acumulada llegó al 133,5%, mientras que el bono permaneció en $70.000.

Según los datos de junio publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social, alrededor de 2,89 millones de jubilados y pensionados cobran el haber mínimo junto con ese refuerzo. El grupo representa algo menos de la mitad de los beneficiarios del régimen contributivo y está integrado, en su mayoría, por personas que accedieron a la prestación mediante una moratoria.

La evolución de los haberes también muestra diferencias frente al costo de vida. Entre enero y septiembre de 2026, las jubilaciones aumentaron un 25,7% por movilidad, mientras que la inflación acumulada fue del 23,6%. No obstante, para quienes reciben el ingreso mínimo más el bono, la mejora fue de apenas el 21,4%, lo que implicó una pérdida de poder adquisitivo del 3,4% durante ese período.

El bono de $70.000 continuará congelado y limitará la mejora efectiva.

Pensiones no contributivas: ¿cuáles serán los nuevos montos?

Las prestaciones no contributivas también tendrán una actualización del 1,93% en noviembre. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos de aportes, quedará en $355.326,77. Con el bono, el ingreso bruto será de $425.326,77 y el neto alcanzará los $414.666,97.

Por su parte, la pensión no contributiva por invalidez laboral, equivalente al 70% del haber mínimo, ascenderá a $310.910,92. Al incorporar el refuerzo de $70.000, el total será de $380.910,92 brutos y $371.583,59 netos.

AUH y asignaciones familiares: los valores de noviembre

La actualización también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH). En noviembre, el monto será de $159.610 por cada menor de 18 años y de $519.703 por hijo con discapacidad. En la mayoría de los casos, se abonará mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante quedará sujeto a la acreditación de los controles sanitarios y la asistencia escolar.

Para los trabajadores registrados y monotributistas que cobran asignaciones familiares, los importes por hijo menor de 18 años serán de $79.815, $53.840, $32.566 o $16.805, según los ingresos del hogar.

El tope de ingresos familiares para acceder a estas asignaciones será de $6.543.627. Además, ningún integrante del grupo familiar podrá superar individualmente los $3.271.813 de ingresos mensuales.