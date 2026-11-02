ANSES: este lunes cobran dos grupos y tenés plazo hasta el 10 de noviembre

De acuerdo con el cronograma informado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este lunes continúa el pago de dos grupos de prestaciones sociales. Por un lado, se encuentran las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento. Por otro, cobran los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

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En ambos casos, los beneficiarios pueden acceder a sus haberes independientemente de la finalización de su documento. El organismo estableció una fecha límite común para estos pagos, por lo que es muy importante conocer hasta cuándo estarán disponibles los montos.

Asignaciones de Pago Único: cuándo se cobran en noviembre

La ANSES informó que los titulares de las Asignaciones de Pago Único (APU) de la primera quincena pueden cobrar sus beneficios hasta el 10 de noviembre de 2026.

Esta prestación comprende tres situaciones familiares específicas:

Matrimonio: esta asignación está vinculada a uno de los acontecimientos importantes en la vida familiar. El beneficio contempla a quienes formalizan su unión matrimonial.

esta asignación está vinculada a uno de los acontecimientos importantes en la vida familiar. El beneficio contempla a quienes formalizan su unión matrimonial. Nacimiento: la prestación está relacionada con la llegada de un nuevo integrante a la familia.

la prestación está relacionada con la llegada de un nuevo integrante a la familia. Adopción: vinculada a la incorporación de un hijo mediante un proceso de adopción formal.

Una particularidad de este calendario es que todas las terminaciones de DNI están incluidas. Por lo tanto, los beneficiarios no necesitan esperar una fecha diferente según el último número de su documento para percibir el pago.

Cuánto se cobra por las Asignaciones de Pago Único en noviembre

Durante noviembre, los montos de las APU varían según el acontecimiento familiar que da origen a la prestación. Los valores correspondientes son:

Asignación por Nacimiento: $93.035.

$93.035. Asignación por Matrimonio: $139.300.

$139.300. Asignación por Adopción: $556.217.

Cobrás sin importar la terminación del DNI en ambos grupos.

ANSES: cuándo se cobran las Asignaciones Familiares de PNC en noviembre de 2026

Las Asignaciones Familiares para Pensiones No Contributivas (PNC) corresponden a los titulares de pensiones por Invalidez y por Vejez que tienen cargas de familia.También tienen fechas establecidas para percibir sus prestaciones durante noviembre.

Según informó ANSES, los beneficiarios de este grupo podrán cobrar hasta el 10 de noviembre, independientemente de la terminación del DNI. De esta manera, todas las finalizaciones de documento están contempladas dentro del mismo período de pago.

Es importante tener en cuenta que estas prestaciones son diferentes de los haberes mensuales de las Pensiones No Contributivas y no deben confundirse sus montos.

Cuáles son los montos de las Asignaciones Familiares de PNC en noviembre de 2026

Durante noviembre, los titulares de PNC pueden acceder a distintas Asignaciones Familiares, cuyos montos varían según el tipo de prestación y la situación familiar. Los valores informados para este mes son:

Asignación Familiar por Hijo: $79.816 por cada menor de 18 años a cargo.

$79.816 por cada menor de 18 años a cargo. Asignación por Hijo con Discapacidad: $245.597, sin límite de edad.

$245.597, sin límite de edad. Asignación por Cónyuge: $19.340 por esposo o esposa a cargo.

$19.340 por esposo o esposa a cargo. Ayuda Escolar Anual: $120.990 por cada hijo escolarizado.

Es importante tener en cuenta que estos beneficios son diferentes del haber mensual de las Pensiones No Contributivas. En noviembre, la PNC por invalidez y vejez tiene un haber bruto de $310.910,92, al que se suma un bono de $70.000, por lo que el total alcanza los $380.910,92.

Por otra parte, las titulares de la PNC para Madres de Siete Hijos perciben un haber equivalente a la jubilación mínima. En noviembre, cobran $444.158,46 más el bono extraordinario de $70.000, lo que representa un total de $514.158,46. Este grupo no recibe asignaciones familiares por SUAF.