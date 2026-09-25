La ANSES oficializó un aumento del 1,66% en las asignaciones familiares para octubre de 2026, fijado según la inflación de agosto. Con este esquema, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se eleva a $156.588 ($203.565 en zona diferencial) y se modifican los topes de ingresos de los trabajadores registrados.

{{{htmlAmp}}}

Cuánto cobrarán los titulares de AUH en octubre

Para octubre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo tendrán un monto general de $156.588. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, el importe llegará a $509.863.

Existe además un esquema diferencial para determinados beneficiarios que viven en zonas consideradas especiales. Allí están contempladas La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones.

En esas localidades, la AUH y la Asignación por Embarazo ascenderán a $203.565. Para quienes reciben la asignación universal por hijo con discapacidad, el monto correspondiente será de $662.822.

Asignaciones para trabajadores registrados

Los trabajadores que se encuentran en relación de dependencia también tendrán nuevos valores durante octubre. La asignación familiar por hijo y la prenatal quedarán establecidas en función de los ingresos que tenga cada grupo familiar.

Para quienes tengan ingresos de hasta $1.212.301, el monto será de $78.304. En tanto, los grupos familiares que superen ese límite y lleguen hasta $1.777.957 recibirán $52.821 por la prestación correspondiente.

El esquema contempla otros dos rangos. Cuando los ingresos familiares se ubiquen entre $1.777.957 y $2.052.708, la asignación será de $31.949. Por encima de ese nivel y hasta $6.419.726, el importe mensual se ubicará en $16.487.

En el caso de hijos con discapacidad, los montos para trabajadores registrados serán de $254.943, $180.358 y $113.829, de acuerdo con el tramo de ingresos correspondiente al grupo familiar.

También habrá valores diferentes para monotributistas y determinadas zonas del país.

¿Cuánto pagan por nacimiento, adopción y matrimonio?

La actualización también alcanza a las asignaciones familiares vinculadas con situaciones específicas. Para octubre, la prestación por nacimiento quedó fijada en $91.273, mientras que el monto correspondiente a una adopción será de $545.685.

Por matrimonio, la asignación alcanzará los $136.662. Además, los titulares del sistema previsional y los veteranos de guerra que estén comprendidos en el régimen recibirán una asignación por cónyuge de $19.002 en el valor general. Para quienes se encuentren dentro de la zona diferencial, esa prestación será mayor y llegará a $37.695.

Los montos para monotributistas

Los monotributistas también tendrán valores diferenciados según la categoría en la que estén inscriptos. Para las categorías A, la asignación por hijo y prenatal será de $78.304, mientras que para la categoría B se ubicará en $52.821.

En las categorías C a G, el monto será de $16.487. Para hijos con discapacidad, en cambio, los importes serán de $254.943 para la categoría A, $180.358 para la B y $113.829 para las categorías C a K.