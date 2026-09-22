Aumento del SUAF de ANSES: cuánto se cobra en octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,7% a las asignaciones familiares del SUAF en octubre, de acuerdo con la inflación de agosto informada por el INDEC.

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La actualización alcanzará a la Asignación Familiar por Hijo, la prestación por Hijo con Discapacidad y otros pagos del sistema, como Nacimiento, Prenatal, Adopción y Matrimonio.

En el caso de la asignación por hijo, el monto que recibe cada beneficiario depende de los ingresos del grupo familiar. Por ese motivo, el SUAF establece diferentes rangos y reduce progresivamente el valor de la prestación a medida que aumentan los ingresos.

Cuánto se cobra por SUAF en octubre 2026

Con el incremento del 1,7%, los montos de la Asignación Familiar por Hijo serán:

Rango 1: $78.304.

$78.304. Rango 2: $52.821.

$52.821. Rango 3: $31.949.

$31.949. Rango 4: $16.487.

De esta manera, las familias comprendidas dentro del primer rango de ingresos recibirán el monto más elevado. El valor disminuye para los siguientes tramos de acuerdo con el ingreso familiar.

SUAF ANSES: el pago de octubre

Cuánto se cobra por hijo con discapacidad en octubre

La actualización también alcanza a la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad. En este caso, los valores desde octubre serán:

Rango 1: $254.943.

$254.943. Rango 2: $180.358.

$180.358. Rango 3: $113.829.

Para esta prestación no se aplica el tope general de ingresos previsto para la asignación por hijo, aunque para acceder es necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Cuánto se paga de asignaciones familiares

Qué otras asignaciones de ANSES aumentan en octubre

El incremento del 1,7% también modifica los valores de otras prestaciones contempladas dentro del régimen de asignaciones familiares.

Los nuevos montos serán:

Nacimiento: $92.862.

$92.862. Prenatal: $79.667.

$79.667. Adopción: $555.181.

$555.181. Matrimonio: $139.041.

$139.041. Cónyuge: $19.333.

$19.333. Ayuda Escolar Anual: $85.000.

Cuáles son los nuevos topes para cobrar el SUAF

Junto con los montos de las prestaciones, en octubre también se actualizarán los límites de ingresos para acceder al SUAF. El tope de ingreso individual quedará establecido en $3.209.863, mientras que el límite correspondiente al grupo familiar ascenderá a $6.419.726.

Estos parámetros son utilizados por ANSES para determinar el acceso a las asignaciones familiares y, cuando corresponde, establecer el rango en el que se encuentra cada grupo familiar.

Quiénes pueden cobrar el SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares comprende las asignaciones familiares que Anses paga a distintos grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran los trabajadores en relación de dependencia y los monotributistas comprendidos entre las categorías A y D.

También están incluidos los titulares de la Prestación por Desempleo y determinados jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A ellos se suman los titulares de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) incluidos en la Ley 24.714.