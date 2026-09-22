Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 22 de septiembre

ANSES informa el movimiento de pagos de este martes 22 de septiembre. Para los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, la frase que repiten es cuando cobro, y la consulta sobre la AUH también tiene respuesta hoy. La jornada no tiene feriados y las acreditaciones se ordenan por el último número del DNI.

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Los bancos deben reflejar los depósitos a lo largo del día. Si el pago no aparece, conviene revisar la liquidación en Mi ANSES antes de hacer cualquier reclamo.

Estos son los beneficiarios que cobran hoy, prestación por prestación, según el calendario oficial de ANSES.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminado en 0 y 1. El haber mínimo vigente es de $428.633.

DNI terminado en 0 : martes 22 de septiembre .

: . DNI terminado en 1: martes 22 de septiembre.

Como se trata de haberes superiores al mínimo, el bono de $70.000 no se cobra completo. Corresponde el proporcional solo si el haber no supera $498.633; por encima de ese tope, no hay bono.

Prestación por Desempleo Plan 1

También cobran hoy los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 0 y 1.

DNI terminado en 0 : martes 22 de septiembre .

: . DNI terminado en 1: martes 22 de septiembre.

El monto depende de la liquidación de cada beneficiario y se puede consultar en Mi ANSES.

Asignación por Embarazo (AUE)

La AUE tiene pago hoy para un solo grupo de DNI.

DNI terminado en 8: cobra hoy martes 22 de septiembre.

El monto se acredita según la liquidación de ANSES y se puede verificar en Mi ANSES.

AUH

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) no hay pagos previstos hoy, martes 22 de septiembre. El cronograma de AUH no incluye esta fecha.

Otras acreditaciones vigentes hoy

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción mantienen una ventana de pago vigente que incluye el 22 de septiembre para todas las terminaciones de DNI. Lo mismo ocurre con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se encuentran dentro de su período de acreditación. En ambos casos, la confirmación exacta está en Mi ANSES.