ANSES confirmó un pago de hasta $383.800: conocé los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece en octubre una Prestación por Desempleo para trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. La asistencia contempla pagos de entre $191.900 y $383.800, según el salario anterior y los aportes realizados.

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El beneficio funciona como un respaldo económico temporal para quienes quedaron sin trabajo y necesitan sostener sus ingresos mientras buscan una nueva oportunidad laboral. Sin embargo, no todas las personas pueden solicitarlo bajo las mismas condiciones.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

Para solicitar esta asistencia, es fundamental demostrar que existió una relación laboral previa y acreditar el motivo por el cual finalizó. Además, la cantidad de aportes exigida cambia según se trate de un trabajador permanente o de una persona contratada de manera eventual o por temporada.

En el caso de los trabajadores permanentes, ANSES requiere al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al despido o al vencimiento del contrato laboral.

Por su parte, quienes trabajaban bajo modalidades eventuales o de temporada deben cumplir otras condiciones. Es necesario haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y contar con más de 90 días de aportes en los 12 meses previos al cese de la actividad.

Cuánto se cobra y durante cuánto tiempo se paga

En octubre, la prestación establece un monto mínimo de $191.900 y un máximo de $383.800. La suma que recibe cada persona se determina según la remuneración que cobraba antes de quedar desempleada y los aportes registrados durante su actividad laboral.

La cobertura tampoco tiene una duración idéntica para todos los beneficiarios. El pago puede extenderse entre dos y 12 cuotas, de acuerdo con los salarios y las contribuciones acumuladas durante los tres años anteriores a la finalización del vínculo laboral.

Además, las personas mayores de 45 años pueden acceder a seis meses adicionales de cobertura. Por eso, antes de iniciar la solicitud, conviene revisar las condiciones particulares que corresponden a cada situación.

Cómo hacer el trámite en ANSES y qué documentos presentar

La gestión puede realizarse por internet o de manera presencial. El plazo para iniciar el trámite es de 90 días hábiles desde la finalización de la relación laboral. Si se presenta fuera de ese período, se descuentan días de prestación por cada jornada hábil de demora.

Para comenzar, se necesita el DNI original y una copia. Quienes elijan la modalidad digital también deben contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. La solicitud online se inicia desde el sitio oficial de ANSES, en la sección “Atención Virtual”. En cambio, para realizarla en una oficina es necesario solicitar un turno previo.

El monto depende del salario anterior y de los aportes laborales registrados.

Qué documentación necesitás según el motivo del despido

Los comprobantes adicionales dependen de cómo terminó la relación laboral. Ante un despido sin justa causa, se puede presentar el telegrama de despido, una carta documento o una nota certificada del empleador.

Si la desvinculación ocurrió por quiebra o concurso preventivo, pueden requerirse constancias del síndico, documentación judicial o publicaciones en el Boletín Oficial. En los casos de despido indirecto justificado, se solicitan los telegramas de intimación y desvinculación.

Cuando el contrato tenía una fecha de finalización determinada, se debe presentar una copia. Si falleció un empleador unipersonal, se requiere el acta de defunción certificada. Además, ante una enfermedad o un accidente al momento del cese laboral, puede ser necesario un certificado médico de aptitud para realizar tareas acordes con el estado de salud.

Antes de iniciar la gestión, reuní los documentos que correspondan a tu caso y verificá que cumplas los requisitos. Respetar el plazo de presentación es clave para evitar descuentos en los días de cobertura.