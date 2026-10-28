ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados, que se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.

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De acuerdo con el cronograma establecido mediante la Resolución 349/2025, los pagos comenzarán el lunes 9 de noviembre para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. En tanto, los beneficiarios con ingresos previsionales superiores a la mínima cobrarán entre el 24 y el 30 de noviembre.

ANSES: cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en noviembre 2026

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo tendrán sus pagos distribuidos entre el 9 y el 20 de noviembre, según el último número de su DNI.

El calendario será el siguiente:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Lunes 9 de noviembre 1 Martes 10 de noviembre 2 Miércoles 11 de noviembre 3 Jueves 12 de noviembre 4 Viernes 13 de noviembre 5 Lunes 16 de noviembre 6 Martes 17 de noviembre 7 Miércoles 18 de noviembre 8 Jueves 19 de noviembre 9 Viernes 20 de noviembre

Estas fechas corresponden a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comprendidas en el primer intervalo de pagos.

Calendario de pagos ANSES cuánto se cobra

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cobrarán durante la última semana de noviembre.

En este caso, ANSES agrupó dos terminaciones de DNI por jornada, con el siguiente cronograma:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Martes 24 de noviembre 2 y 3 Miércoles 25 de noviembre 4 y 5 Jueves 26 de noviembre 6 y 7 Viernes 27 de noviembre 8 y 9 Lunes 30 de noviembre

De esta manera, el calendario de pagos para jubilaciones y pensiones superiores a la mínima finalizará el lunes 30 de noviembre.

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro en noviembre 2026

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) también tienen definido su calendario de pagos para noviembre.

Las fechas de acreditación serán:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Lunes 9 de noviembre 2 y 3 Martes 10 de noviembre 4 y 5 Miércoles 11 de noviembre 6 y 7 Jueves 12 de noviembre 8 y 9 Viernes 13 de noviembre

El cronograma incluye las prestaciones correspondientes a pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, entre otras comprendidas en el régimen.

Calendario de pagos en noviembre

Cómo consultar la fecha de cobro de ANSES en noviembre

Los jubilados y pensionados pueden verificar cuándo cobrarán y consultar los detalles de su liquidación a través de los canales oficiales del organismo. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Allí podrán revisar el calendario de pagos, los haberes correspondientes al período y los adicionales que puedan integrar su prestación.

El dato clave es la terminación del DNI: mientras que las Pensiones No Contributivas y las jubilaciones mínimas comenzarán a pagarse el 9 de noviembre, los haberes superiores se acreditarán desde el 24 hasta el 30 del mismo mes.