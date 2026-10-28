ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados, que se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.
De acuerdo con el cronograma establecido mediante la Resolución 349/2025, los pagos comenzarán el lunes 9 de noviembre para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. En tanto, los beneficiarios con ingresos previsionales superiores a la mínima cobrarán entre el 24 y el 30 de noviembre.
ANSES: cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en noviembre 2026
Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo tendrán sus pagos distribuidos entre el 9 y el 20 de noviembre, según el último número de su DNI.
El calendario será el siguiente:
|Terminación del DNI
|Fecha de cobro
|0
|Lunes 9 de noviembre
|1
|Martes 10 de noviembre
|2
|Miércoles 11 de noviembre
|3
|Jueves 12 de noviembre
|4
|Viernes 13 de noviembre
|5
|Lunes 16 de noviembre
|6
|Martes 17 de noviembre
|7
|Miércoles 18 de noviembre
|8
|Jueves 19 de noviembre
|9
|Viernes 20 de noviembre
Estas fechas corresponden a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comprendidas en el primer intervalo de pagos.
Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima
Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cobrarán durante la última semana de noviembre.
En este caso, ANSES agrupó dos terminaciones de DNI por jornada, con el siguiente cronograma:
|Terminación del DNI
|Fecha de cobro
|0 y 1
|Martes 24 de noviembre
|2 y 3
|Miércoles 25 de noviembre
|4 y 5
|Jueves 26 de noviembre
|6 y 7
|Viernes 27 de noviembre
|8 y 9
|Lunes 30 de noviembre
De esta manera, el calendario de pagos para jubilaciones y pensiones superiores a la mínima finalizará el lunes 30 de noviembre.
Pensiones No Contributivas: fechas de cobro en noviembre 2026
Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) también tienen definido su calendario de pagos para noviembre.
Las fechas de acreditación serán:
|Terminación del DNI
|Fecha de cobro
|0 y 1
|Lunes 9 de noviembre
|2 y 3
|Martes 10 de noviembre
|4 y 5
|Miércoles 11 de noviembre
|6 y 7
|Jueves 12 de noviembre
|8 y 9
|Viernes 13 de noviembre
El cronograma incluye las prestaciones correspondientes a pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, entre otras comprendidas en el régimen.
Cómo consultar la fecha de cobro de ANSES en noviembre
Los jubilados y pensionados pueden verificar cuándo cobrarán y consultar los detalles de su liquidación a través de los canales oficiales del organismo. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Allí podrán revisar el calendario de pagos, los haberes correspondientes al período y los adicionales que puedan integrar su prestación.
El dato clave es la terminación del DNI: mientras que las Pensiones No Contributivas y las jubilaciones mínimas comenzarán a pagarse el 9 de noviembre, los haberes superiores se acreditarán desde el 24 hasta el 30 del mismo mes.