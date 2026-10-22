ANSES: quiénes pueden jubilarse a los 40 años y qué requisitos cumplir

La posibilidad de acceder a una jubilación a los 40 años existe para un grupo específico de trabajadores del arte. Se trata de los integrantes del Ballet estable y contratado del Teatro Colón, que pueden solicitar el beneficio si cumplen las condiciones previstas por la Ordenanza 29.604.

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Jubilación a los 40 años: qué establece la Ordenanza 29.604

La Ordenanza 29.604 regula un régimen previsional especial para los bailarines del Ballet estable y contratado del Teatro Colón. A diferencia de la jubilación ordinaria, esta normativa permite acceder al retiro desde los 40 años, siempre que se acrediten los servicios y aportes exigidos para la actividad.

La diferencia responde a las características de una carrera artística que demanda entrenamiento constante y una importante exigencia física. Por ese motivo, el régimen contempla condiciones particulares para quienes desarrollan estas tareas y no se extiende automáticamente a todos los trabajadores de la cultura.

En el sistema general, los requisitos mencionados son de 60 años para las mujeres y 65 para los varones, con 30 años de aportes. Sin embargo, quienes trabajan en otros cuerpos artísticos o desempeñan funciones diferentes dentro del Teatro Colón deben verificar si están alcanzados por la normativa especial antes de iniciar una solicitud.

Cuáles son los requisitos para jubilarse a los 40 años

Para acceder a este beneficio, es necesario haber cumplido 40 años y acreditar al menos 20 años de servicios con aportes correspondientes a la actividad artística contemplada en la ordenanza.

La edad, por sí sola, no garantiza el acceso a la jubilación. ANSES debe evaluar la trayectoria laboral y comprobar que los períodos declarados correspondan al sector comprendido por el régimen diferencial. Por eso, resulta importante contar con documentación que permita respaldar los años trabajados.

Antes de comenzar la gestión, conviene reunir el DNI, las certificaciones laborales y los comprobantes de aportes disponibles. También es recomendable consultar la Historia Laboral en Mi ANSES para detectar posibles períodos faltantes o errores que puedan requerir una corrección.

Cómo iniciar el trámite jubilatorio en ANSES

El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar los datos personales y los servicios registrados. Si hay años de trabajo que no aparecen en el sistema, será necesario reunir documentación que permita solicitar su reconocimiento.

Para acceder al beneficio, es necesario acreditar 20 años de servicios.

Después, el interesado debe preparar los documentos que acrediten su desempeño en el Ballet estable o contratado del Teatro Colón. Como se trata de un régimen específico, es importante consultar previamente con ANSES cuáles son las certificaciones y los formularios necesarios según cada situación.

Cuando el trámite requiere atención presencial, el organismo dispone de un sistema de turnos a través de sus canales oficiales. Una vez presentada la solicitud, ANSES evalúa si se cumplen las condiciones legales y previsionales para otorgar el beneficio.

¿El trámite para jubilarse a los 40 años es gratuito?

Según la información sobre este régimen, la gestión es gratuita y no requiere intermediarios para iniciar el trámite. Por eso, es conveniente realizar las consultas por los canales oficiales de ANSES y evitar recurrir a terceros para presentar la solicitud.

Antes de avanzar, verificá que tu actividad esté comprendida en la Ordenanza 29.604 y que los años de servicios puedan acreditarse. Contar con la documentación laboral completa y revisar los aportes registrados son pasos fundamentales para que el organismo pueda analizar el pedido.