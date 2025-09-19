EN VIVO
ANMAT

Siguen vendiendo esta pasta dental de COLGATE a pesar de que la ANMAT prohibió su uso: la NUEVA advertencia del organismo

Se trata de un dentífrico con flúor de Colgate llamada Clean Mint. El primer informe de la ANMAT salió en julio, luego de que se reportaran 21 casos de personas con efectos adversos tras su uso. 

19 de septiembre, 2025 | 19.42

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a alertar por el uso de una pasta dental de la marca Colgate. En la Disposición 5126/2025 dada a conocer durante el mes de julio pasado, el organismo prohibía su comercialización, distribución y utilización debido a que produce daños en la salud bucal de las personas: según indicaron, quienes denunciaron el producto presentaron casos de ampollas y otros efectos adversos

Aquel informe de la ANMAT manifestaba: "El área técnica informa que del monitoreo de los reportes, denuncias y consultas enviadas al sistema de cosmeto-vigilancia de la ANMAT. Los usuarios han experimentado ardor, ampollas, hinchazón y enrojecimiento". 

Cuál es la pasta dental Colgate que prohibió ANMAT

La pasta en cuestión es la Crema Anticaries con flúor Colgate Total Clean Mint y se encuentra en la categoría de "cosméticos", algo que indica que "no presentan actividad terapéutica que justifique la aceptación de efectos adversos”.

A pesar de la prohibición que dictó la ANMAT, el dentífrico apareció en varios locales y farmacias de la Argentina. Además, se volvieron a reportar casos de ampollas y efectos adversos luego de su uso. Por tal motivo, el organismo volvió a insistir en que se quite de las góndolas este producto de inmediato. 

En su nuevo comunicado, desde el organismo nacional sostuvieron: "Se recuerda que se encuentra prohibido el uso, la distribución y la comercialización del producto en todas sus presentaciones, tamaños y lotes”.

Registran casos en Brasil 

Colgate es una de las empresas multinacionales de higiene más famosas, con gran renombre en todo el mundo. Sin embargo, la salida al mercado de la pasta Clean Mint ha traído repercusión no solo en la Argentina. Este dentífrico reportó, hasta el momento, cerca de 11.500 casos de personas que presentaron efectos adversos luego de usarlo, una cifra realmente preocupante. 

En Argentina, cabe señalar, los casos fueron notablemente menores. Se informaron 19 personas afectadas desde la propia empresa y otros 2 por la ANMAT. De todas formas, es esencial poner un freno a su utilización para evitar que la gravedad de la situación escale aún más.

