Alerta: ANMAT prohibió productos médicos que ponen en peligro la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió la Disposición 6777/25, mediante la cual prohíbe en todo el territorio nacional el uso, comercialización y distribución de cualquier producto identificado con la denominación MEDICAL TEAM S.R.L., o que declare haber sido fabricado o importado por dicha firma.

Cuáles son los productos prohibidos por Anmat

Entre los productos alcanzados por la medida se encuentran:

GORETEX CARDIOVASCULAR PATCH 0.6 MM – 5.0 CM X 7.5 CM. Item Number 1705007506 – Manuf. Lot 6895-061.



GORE-TEX VASCULAR GRAFT – Length 40 cm – Diameter 5 mm**

REF Catalogue Number VT05040L – Lot Batch Code 11227489 (ambos con fecha de vencimiento vigente).



COOLEY veri-soft – Número de Catálogo 236408 – MEADOX MEDICAL, INC (prohibido hasta tanto obtenga su autorización sanitaria)



Los riesgos sanitarios vigentes

La decisión se fundamenta en la imposibilidad de verificar la legitimidad de los productos comercializados, lo que impide garantizar que cumplan con los requisitos mínimos sanitarios y las exigencias necesarias para asegurar su calidad, seguridad y eficacia. Por ello, representan un riesgo potencial para la salud de los usuarios.

ANMAT reafirma su compromiso con la vigilancia sanitaria y el control de productos médicos en el país, recordando que todo insumo de salud debe contar con el registro correspondiente antes de ser distribuido o utilizado.

ANMAT clausuró otro laboratorio: por qué motivo

En esta misma línea, la ANMAT inhibió las actividades productivas de un laboratorio ubicado en San Isidro. La medida fue llevada a cabo en el marco de las inspecciones que realiza el organismo luego del escándalo por el fentanilo contaminado.

Según la Disposición 6843/2025 publicada en el Boletín Oficial, la medida contra la firma FILAXIS FARMACEUTICA S.A. se resolvió luego de un proceso de inspección realizado en el establecimiento tras la detección de deficiencias significativas críticas y mayores en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico en producción, personal, locales y equipos, regulatorios y en control de calidad, entre otros.

Cuáles fueron los productos analizados por ANMAT

Durante el proceso de inspección, se evaluó el producto “Docetaxel 20 mg, concentrado para solución para perfusión, Lote 1201, vencimiento 01/2027”, “Docetaxel 20 mg, concentrado para solución para perfusión, Lote 1234, vencimiento 04/2027” y “Oxaliplatino 100 mg, polvo liofilizado para solución inyectable, Lote 1043 (Lote original 1036) vencimiento 01/26”. Se pudo constatar que “se realizaron cambios respecto a la fórmula maestra y al tamaño del lote, sin contar con la autorización de la Autoridad Sanitaria”.