La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión preventiva de la habilitación para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos a la empresa Global Pharma Group S.A., con sede en Ramos Mejía, en el partido bonaerense de La Matanza.

La decisión se tomó tras una inspección realizada a comienzos del mes de febrero, en el marco del trámite de renovación de su habilitación, iniciado en el 2022. Durante el procedimiento, los inspectores detectaron múltiples incumplimientos a las Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, lo que derivó en la aplicación de la medida.

Irregularidades en la infraestructura, la higiene y la conservación

Entre las principales fallas, en el operativo se constató que el acceso al establecimiento presentaba aberturas que permitían el ingreso de insectos, además de acumulación de suciedad en distintas áreas. También se observaron manchas de humedad, pintura deteriorada y roturas en el techo del sector de recepción y expedición.

A esto se sumaron problemas críticos en el control de temperatura. En el depósito y en la heladera destinada a los medicamentos se registraron valores fuera de los rangos permitidos, sin documentación que acreditara el funcionamiento de sistemas de alerta.

Los inspectores también señalaron la falta de un mapeo térmico del depósito y detectaron que, durante una prueba de manipulación de productos que requieren cadena de frío, se alcanzaron temperaturas inferiores a 2°C por un período prolongado, incumpliendo la normativa vigente.

Fallas de trazabilidad y en los procesos operativos

El informe oficial también advirtió fallas en el sistema informático de la empresa, que no permitía rastrear adecuadamente los medicamentos por lote, comprometiendo la trazabilidad. Además, la documentación emitida resultó incompleta y poco detallada.

En cuanto a los procedimientos internos, se identificaron irregularidades en áreas clave como transporte, control de temperatura, gestión de proveedores y retiros de productos del mercado. También se detectaron inconsistencias en los registros de clientes, con archivos incompletos sobre habilitaciones sanitarias, lo que impide verificar correctamente la legalidad de la cadena de distribución.

Ante todo esto, ANMAT resolvió no otorgar la renovación de la habilitación y mantener la suspensión hasta que la empresa demuestre el cumplimiento integral de las normas. Además, se inició un sumario sanitario contra la droguería y su directora técnica, por presuntas infracciones a la legislación vigente.

La medida ya fue comunicada a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, y seguirá vigente hasta que se corrijan las irregularidades señaladas por ANMAT.

