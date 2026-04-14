Es más pequeño que una hormiga, pero puede sobrevivir en el espacio: así es el oso de agua, en animal más resistente del mundo.

Sobrevivir en el espacio parece una misión, hasta la fecha, imposible. Las condiciones que hay allí no son suficientemente prósperas para que la vida humana o la de cualquier otro ser vivo conocido sea posible. Sin embargo, hay un animal que rompe con todo lo impuesto: es una de las especies más antiguas del mundo y sería capaz de sobrevivir en el espacio.

Se trata del tardígrado, popularmente conocido como oso de agua, un animal que mide menos de un milímetro y es capaz de sobrevivir a condiciones que serían letales para cualquier otro ser vivo. Este pequeño animal vive en ambientes húmedos, tiene ocho patas y un cuerpo diminuto, es decir, nada particular que lo destaque entre otras especies. Sin embargo, varios estudios comprobaron que podía soportar el vacío del espacio y niveles muy altos de radiación.

Pero ¿qué lo hace tan especial?

Aunque a simple vista este animal no tenga nada "especial", ya que mide entre 0,3 y 0,5 milímetros, tiene un cuerpo segmentado, una cutícula resistente y ocho patas terminadas en pequeñas garras, hay una característica biológica que lo convierte en el más resistente del reino animal. A pesar de su tamaño, cuenta con sistema nervioso y aparato reproductor, pero no tiene sistemas circulatorio y respiratorio como los de muchos otros animales.

Hay cuatro puntos clave que lo convierten en un animal mega resistente. Por un lado, el oso de agua puede deshidratarse casi por completo y aun así seguir vivo, porque entra en un estado de resistencia extrema. Algunos ejemplares pueden pasar de tener cerca del 85% de agua corporal a apenas un 3%, sin sufrir daños graves.

Además, este anima se alimentan de los fluidos de células vegetales, algas y hongos. Para hacerlo, perforan el material del que se alimentan y luego succionan el contenido, por lo que no es muy complicado que consigan su comida.

Es más pequeño que una hormiga, pero puede sobrevivir en el espacio: así es el oso de agua, en animal más resistente del mundo.

Otra característica clave es que tolera temperaturas extremas, desde fríos muy intensos hasta calores altísimos, muy por encima de lo que soportan la mayoría de los animales. Incluso, resiste radiación, falta de oxígeno y grandes presiones, condiciones que serían devastadoras para otros seres vivos. Por este motivo los científicos determinaron que podría sobrevivir, al menos más que la media de animales, en el espacio.