Desesperada búsqueda de Acaí, la yaguareté liberada en El Impenetrable

La yaguareté había sido liberada el pasado 5 de octubre.

En las últimas horas, guardaparques del Parque Nacional El Impenetrable encontraron el collar con el sistema de radio que permitía monitorear los movimientos de Acaí, la yaguareté que había sido liberada el pasado 5 de octubre en el marco de los constantes esfuerzos para repoblar la región chaqueña con esta especie.

Tras ello, la Administración de Parques Nacionales (APN) presentó una denuncia ante la justicia y reportó que constató el daño intencional al sistema de radio collar de la yaguareté. A partir de las circunstancias detectadas, "podría implicar la participación de terceros", por lo que se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales y de seguridad competentes, con el objetivo de "esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes", informaron mediante un comunicado.

La felina forma parte de un proyecto de suplementación de la especie en el área protegida, desarrollado junto con la Provincia del Chaco y la Fundación Rewilding Argentina. Los especialistas siguieron los movimientos de Acaí durante 20 días y hasta este sábado no tenía datos sobre dónde se encontraba o qué pudo suceder con ella.

El ejemplar nació en silvestría en el Parque Nacional Iberá, en los esteros correntinos, y es medio hermana por parte de padre (Jatobazinho) de la hembra llamada Miní, que también habita libre en el área protegida como parte de las acciones para la recuperación poblacional del yaguareté en el Gran Chaco argentino.

El dispositivo de monitoreo de Acaí

El ejemplar tenía un collar de monitoreo satelital (VHF y GPS), que permitió seguir sus desplazamientos y condiciones durante las semanas posteriores a sui liberación. En ese período, Acaí se desplazó hacia el paraje Los Manantiales, bajo un monitoreo constante del personal técnico de APN, la Dirección de Fauna provincial y la Fundación Rewilding Argentina.

La liberación de Acaí representó un "hito trascendental en la restauración ecológica de la región", ya que no existían registros confirmados de hembras silvestres ni de nacimientos en el área desde la década de 1990. Su presencia resultaba clave para restablecer la viabilidad reproductiva de la especie en la zona y revertir su crítico estado de conservación.

Monumento Natural Nacional

Además, el yaguareté es Monumento Natural Nacional, protegido por la Ley N° 25.463, y su caza, tenencia o daño constituyen "infracciones graves" a la legislación nacional y provincial vigente en materia de fauna silvestre y áreas protegidas.

"La situación de Acaí constituye un duro revés para los esfuerzos de conservación del yaguareté en el norte argentino y un llamado de atención sobre la necesidad de profundizar las acciones de protección, educación y control territorial", lamentaron desde Parques Nacionales.

La denuncia también fue acompañada por la Red Yaguareté, mientras que desde la Fundación Rewilding Argentina, el especialista Santiago Ferrari confirmó que el organismo nacional “ya realizó todas las presentaciones judiciales correspondientes” y que el equipo continúa en el terreno “a la espera de novedades”.