Cada temporada de verano, miles de viajeros eligen las costas del país vecino para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, más allá del atractivo de los paisajes y la infraestructura hotelera, las autoridades diplomáticas y los organismos de seguridad suelen recordar que determinados centros urbanos y zonas de playa exigen extremar los recaudos ante la presencia de delitos callejeros.

{{{htmlAmp}}}

De acuerdo con las advertencias difundidas por representaciones consulares internacionales, como las guías específicas para viajeros del gobierno de Estados Unidos, los episodios de inseguridad suelen concentrarse principalmente en grandes centros urbanos y en determinadas franjas balnearias de alta afluencia turística.

“La delincuencia callejera sigue siendo un problema para los visitantes y los residentes locales por igual, especialmente en las tardes y la noche. Los turistas extranjeros son a menudo blanco de la delincuencia y los americanos no están exentos. Esta orientación se da en todos los sectores turísticos, pero es especialmente problemático en Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador y Recife”, advierten a los turistas en el apartado “Brazil, Country Specific Information” del sitio web de la embajada del gobierno de Estados Unidos en Brasil.

Del mismo modo, la embajada estadounidense aconseja a los turistas sobre los sitios en los cuales es preciso tomar los máximos recaudos. “Engañosamente tranquilo, Recife tiene ahora una de las más altas tasas de homicidios por habitante en todo Brasil. Al igual que en Río de Janeiro, los turistas en Recife deben tener especial cuidado: en las playas, los robos pueden ocurrir en plena luz del día. En el exclusivo barrio de Boa Viagem, los robos de automóviles puede ocurrir en cualquier momento”, advierte el comunicado.

La guía de Brasil para viajeros del gobierno de Estados Unidos está disponible en la web del Departamento de Estado.

Radiografía de la seguridad en Brasil

A la hora de planificar unas vacaciones en las costas del país vecino, el atractivo de los paisajes y la infraestructura hotelera conviven con desafíos estructurales vinculados a la seguridad pública. En este escenario, un estudio del Instituto de Seguridad Pública (ISP) de Río de Janeiro sacó a la luz datos contundentes sobre la expansión territorial del crimen organizado en el estado.

Según el informe elaborado a lo largo de 2025 y divulgado recientemente, "más de cinco millones de personas viven en territorios dominados por organizaciones dedicadas al narcotráfico o por milicias", abarcando un total de "1.530 zonas de actuación de estos grupos criminales" que ocupan una superficie de 614,3 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a un tercio de la población estatal.

El mapa del control territorial y las advertencias consulares en Brasil

El relevamiento, difundido por la agencia EFE, detalla cómo se distribuye el dominio de las principales facciones en la región: