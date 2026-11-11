Brasil cuenta con algunos de los destinos de playa más atractivos de Sudamérica y, entre ellos, Playas de los Carneiros se destaca por sus paisajes paradisíacos y sus aguas cálidas y transparentes. Ubicada en el litoral sur del estado de Pernambuco, es una alternativa para quienes buscan alejarse de las playas más concurridas y disfrutar de un entorno natural.

{{{htmlAmp}}}

La combinación de arena blanca, cocoteros, arrecifes y piscinas naturales convierte a este destino en uno de los lugares más fotografiados del nordeste brasileño. Además, su cercanía con otros puntos turísticos de la región permite incorporarlo a un recorrido por las playas de Brasil.

Playas de los Carneiros se encuentra en la región de Tamandaré, en el litoral sur de Pernambuco. Está ubicada a aproximadamente 106 kilómetros de Recife, la capital del estado, y a unos 57 kilómetros de Puerto de Gallinas. Para llegar, una de las alternativas es viajar en auto desde Recife por las rutas BR-101 y PE-060, en un trayecto que demanda alrededor de dos horas, dependiendo del tránsito. También es posible contratar excursiones y traslados desde otros destinos turísticos de la zona.

Qué hacer en Praia dos Carneiros

Uno de los principales atractivos es la Capilla de San Benedito, una pequeña construcción blanca ubicada prácticamente sobre la arena y frente al mar. También conocida como "Igrejinha dos Carneiros", es una de las postales más reconocidas de Pernambuco. Otro de los imperdibles son las piscinas naturales que se forman entre los arrecifes durante la marea baja. En esos momentos, el agua adquiere tonalidades turquesas y permite observar pequeños peces en un entorno de aguas poco profundas.

Playas de los Carneiros se encuentra en la costa sur del estado brasileño de Pernambuco, a cerca de 100 km de Recife.

También se pueden realizar paseos en catamarán, lancha o jangada por el río Formoso. Estas excursiones suelen incluir paradas en las piscinas naturales, bancos de arena y sectores cercanos a la desembocadura del río. Para quienes prefieren descansar, la playa ofrece sectores con cocoteros y paradores donde es posible pasar el día, disfrutar de la gastronomía regional y contemplar el paisaje.

Cuál es la mejor época para visitar Praia dos Carneiros

La primavera y el verano suelen ser períodos favorables para conocer esta zona de Brasil, con mejores condiciones climáticas para disfrutar de la playa. Entre octubre y diciembre se registra una menor cantidad de precipitaciones. Un dato importante antes de organizar la visita es consultar la tabla de mareas. Las piscinas naturales y los bancos de arena se aprecian especialmente durante la marea baja, por lo que elegir el horario adecuado permite aprovechar mejor la excursión.

Además, es importante respetar los arrecifes de coral y evitar pisarlos para contribuir a la conservación del ecosistema marino. Praia dos Carneiros es una opción para quienes buscan conocer una de las playas más lindas de Brasil, combinar descanso con actividades al aire libre y descubrir algunos de los paisajes más atractivos del nordeste del país.