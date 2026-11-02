El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro reapareció públicamente y por primera vez desde su llegada a Estados Unidos tras escaparse pese a las acusaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. El representante del Partido Liberal (PL) asistió a una misa evangélica en Florida.

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La información fue difundida por la iglesia Celeiro House of Prayer, que compartió un video y fotos de Bolsonaro en la misa, acompañado por su hermano Eduardo, su esposa Fernanda y sus hijas. También posó con los pastores a cargo de la iglesia.

La primera aparición en Florida: misa evangélica, pastores y un polémico mensaje de apoyo.

Según confirmó el medio, durante la ceremonia, el pastor José Maurício habló directamente con el senador sobre su derrota en el balotaje contra Luiz Inacio Lula da Silva, pero sin mencionar directamente las elecciones: "No ganaste ni perdiste, porque con Jesús no se pierde. Y si pierdes, sigues ganando", dijo.

La iglesia elegida por Flávio en Estados Unidos forma parte del Ministerio Celeiro, una organización religiosa evangélica fundada en Brasil por el pastor André Fernandes. La sede a la cual asistió la familia Bolsonaro se encuentra en Coral Springs, en Miami.

¿Cómo escapó Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos?

Tras perder en segunda vuelta, la Justicia Federal le había pedido a Bolsonaro que entregara su pasaporte y le prohibió salir del país. “Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración. Nunca pensé en abandonar el país”, dijo Bolsonaro el lunes 26 de octubre. Sin embargo, al día siguiente, el ex candidato presidencial viajó junto con su familia y llegó a territorio estadounidense en la mañana del miércoles en un vuelo privado que partió desde Argentina.

Si bien al comenzar los rumores Migraciones negó que el hijo del expresidente hubiera ingresado al país para fugarse, finalmente confirmaron que el senador liberal había tomado un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia Ecuador. De todas formas, Migraciones aseguró que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”.

Presión opositora en el Congreso: exigen interpelar a funcionarios por su paso por Argentina

Mientras tanto, la oposición en el Congreso reclama que el Gobierno dé explicaciones por la salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de la Argentina. Hay pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de quien dependen Migraciones y la PSA.