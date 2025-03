Alerta: si alguien cruza los brazos mientras habla con vos, esto es lo que significa, según la psicología.

Que una persona tenga los brazos cruzados mientras habla con vos no es un detalle menor. Según la psicología, el lenguaje no verbal es tan importante como el lenguaje verbal. Este tipo de lenguaje abarca todo aquello que no decimos con palabras, pero que se transmite a través del cuerpo, de los gestos, de expresiones faciales y de movimientos físicos. De acuerdo con los expertos, hay una razón por la cual algunas personas cruzan los brazos en ciertas interacciones sociales.

El lenguaje verbal es estudiado por los psicólogos desde hace años, ya que ayuda a comprender aquello que subyace en las interacciones sociales, es decir, lo implícito. Los movimientos que hacemos con la cara, las manos y el cuerpo mientras hablamos no son azarosos, sino que responden a ciertas cosas que no decimos. Según la psicología, a través del lenguaje corporal se pueden saber los aspectos más profundos sobre la personalidad de alguien e incluso detectar si nos está mintiendo.

Cruzar los brazos puede tener varios significados, de acuerdo con la psicología, y su significado depende del contexto. Si es en una discusión, puede ser una señal de que la persona está estresada y tensa, o bien que está a la defensiva. Cuando estamos a la defensiva, nuestro cuerpo tiende a cerrarse, ya que nos sentimos incómodos y a punto de ser atacados. Muchas veces, las personas que mienten suelen cruzar los brazos cuando alguien los enfrenta.

En otros casos, tener los brazos cruzados durante una conversación puede significar rechazo o desacuerdo. Sin embargo, lo cierto es que no siempre todo es tan lineal, y muchas veces, la persona tiene los brazos cruzados porque simplemente está cansada, incómoda o no sabe dónde poner los brazos. Por esta razón, es importante que no te tomes tan a pecho estos datos, pero sí que te sirvan para estar atento a la hora de analizar una situación.

Prestá atención: esto significa que una persona interrumpa siempre a los demás, según la psicología

Interrumpir a una persona mientras habla no es una simple casualidad, sino que responde a un cierto tipo de personalidad y patrones de conducta. Según la psicología, la forma en que nos relacionamos con los demás, nuestras decisiones y nuestras acciones tienen una explicación. Si alguien de tu entorno interrumpe constantemente a las personas a la hora de hablar, puede ser una señal de alerta.

Es muy frecuente que en los grupos de personas, siempre haya alguien que interrumpe al resto para imponer su voz. Esto puede resultar muy molesto para muchas personas, especialmente porque tiende a ser un comportamiento que se repite. De acuerdo con los expertos en psicología, esto dice mucho sobre la personalidad del individuo.

De acuerdo con la psicología, interrumpir a alguien cuando habla puede tener diferentes explicaciones. Según la psicóloga Isabel Reoyo, “interrumpir es algo más común de lo que pensamos y, aunque a menudo se asocia a un comportamiento egocéntrico o irrespetuoso, la realidad es mucho más compleja”, señaló en el sitio Cuidate Plus.

Existen muchas razones por las que una persona interrumpe a los que hablan. Puede ser causado por niveles altos de ansiedad e impulsividad, necesidad constante de validación externa o necesidad de llamar la atención. Sin embargo, la experta aclaró que "esto no siempre refleja una intención de invalidar al otro ni de acaparar la atención", y que muchas veces, surge de una necesidad de hacerse escuchar y expresarse, de participar activamente en una conversación y conectar con los demás.

También puede significar que el tema de la conversación apasiona mucho a la persona y se deja llevar por su necesidad de aportar algo a la charla. Otras veces, tiene que ver con un temor a pasar desapercibido, a no ser escuchado o a una gran inseguridad. Sheryl Sorokin, psicóloga organizacional y experta en dinámica grupal, sostuvo en diálogo con Cuerpo Mente, que en contextos laborales, puede significar querer demostrar una alta jerarquía de poder o una necesidad de control.