Así es tu personalidad si no te gusta festejar Año Nuevo, según expertos.

Para la mayoría de las personas, Año Nuevo es una ocasión muy disfrutable, ya que lo perciben como una oportunidad para purificarse, dejar atrás lo vivido durante el año y cerrar ciclos. Sin embargo, para muchas otras personas esta fecha del calendario es una ocasión a la que no le encuentran ningún sentido o incluso algo triste. Según expertos en psicología, que no te guste Año Nuevo dice más de lo que creés sobre tu personalidad.

Al igual que Navidad, para una persona Año Nuevo puede ser totalmente indiferente, puede ser un evento feliz del calendario, o bien puede ser una tortura. Durante estas fechas, muchas personas sienten angustia, nostalgia, ansiedad, entre otros sentimientos negativos que muchas veces no son tenidos en cuenta por sus familiares o amigos. Por esta razón, muchos prefieren aislarse y pasar este día en soledad. Si estás por esto o tenés a alguien de tu familia o grupo de amigos que está en esta situación, es importante que prestes atención.

Qué significa que no me guste Año Nuevo, según la psicología

Según psicólogos, que no te guste Año Nuevo puede responder a diferentes motivos vinculados estrechamente a la personalidad de un individuo o situaciones vividas. Algunas de ellas son las siguientes.

1. Ansiedad social

Las personas que sufren de ansiedad social pueden sentirse abrumadas en épocas festivas debido a la gran cantidad de gente. Además, Año Nuevo es una ocasión en la que la mayoría de las personas se ven forzadas a interactuar con familiares o amigos, a contestar muchos mensajes de texto o simplemente a salir de su casa, algo que puede ser un desafío para las personas que sufren de esto. Es importante que si te sentís identificado con esto, busques ayuda profesional y abordes el tema con un psicólogo.

2. Mala relación con la familia

Por otro lado, otras personas simplemente tienen una mala relación con su entorno familiar, y las fiestas de fin de año pueden resultarles incómodas. En muchas familias, especialmente en las más numerosas, son comunes los conflictos y divisiones por diferentes motivos. Esto puede llevar a que la situación de reunirse en la mesa a conversar de lugar a conflictos y tensiones.

3. Experiencias traumáticas

Muchas personas vivieron alguna experiencia traumática en Año Nuevo que aún no pueden olvidar. Esto puede ser desde una fuerte pelea familiar hasta una tragedia, o simplemente la soledad que experimentan durante esta época. En este caso, también se recomienda buscar ayuda profesional y conversar con un familiar o amigo al respecto, ya que aislarse y no hablar del tema puede incrementar el sentimiento.

4. Ausencia o pérdida de un ser querido

Quienes perdieron a un familiar, amigo o pareja, suelen sentir un gran vacío durante las fiestas de fin de año. Esto ocurre especialmente el primer año después del fallecimiento de un ser querido. Si estás pasando por esto, no olvides pedir ayuda profesional y hablar sobre tus sentimientos con alguna persona de confianza e intentar rodearte de personas que te apoyen en este momento.

5. Terror a los cambios y nuevos comienzos

Muchas otras personas tienen un enorme miedo a los cambios y los nuevos comienzos. Si bien Año Nuevo es una ocasión simbólica, ya que consta de una simple división de la vida creada culturalmente, para muchos tiene un fuerte peso. Si Año Nuevo te genera miedo y ansiedad, recordá que simplemente es un día más en el calendario y que las cosas no cambiarán drásticamente de la noche a la mañana.

6. Personalidad introvertida

También existen quienes le escapan a las fiestas de fin de año por el simple hecho de que tienen una personalidad introvertida. Esto no necesariamente tiene que ver con ser tímido, sino con una necesidad de pasar la mayoría del tiempo a solas o con un pequeño grupo de personas, ya que rodearse de multitudes podría abrumarlos. En este caso, podés festejar Año Nuevo con un grupo reducido de amigos o familiares.

7. Cuestionamientos sobre esta fecha

Finalmente, existen también las personas que no disfrutan de Año Nuevo por una cuestión más bien filosófica o ideológica. Este tipo de personas suele estar en contra de muchas cosas que se realizan dentro de su cultura, ya sea porque no las comprenden, no le ven el sentido o no están de acuerdo. Para muchos, festejar Año Nuevo es una tontería o algo sin sentido, y por esta razón, prefieren no festejarlo.