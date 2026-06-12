Del alerta por niebla al frío intenso: el pronóstico actualizado para los próximos días

La jornada del viernes empezó con condiciones meteorológicas de lo más adversas en distintos puntos del país. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) rige un alerta violeta por niebla en la ciudad de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El fenómeno afecta significativamente la visibilidad, por lo cual complica la circulación de transportes.

En la Ciudad, la mañana estará especialmente afectada por los bancos de niebla, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima prevista de 17°C. Aunque no se esperan lluvias, el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado durante el resto del día.

El SMN recomendó evitar desplazamientos innecesarios mientras continúen estas condiciones. En caso de tener que manejar, la entidad aconsejó mantener una distancia prudente entre autos, evitar maniobras de sobrepaso, utilizar luces bajas y antiniebla, reducir la velocidad y detenerse únicamente en lugares seguros, cuando sea posible.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El pronóstico anticipa un fin de semana con cambios en las condiciones del clima. Para el sábado se espera una jornada inestable, con temperaturas entre 8°C y 14°C y probabilidad de lluvias aisladas desde la tarde, que podrían extenderse hasta la noche.

Después de las precipitaciones, el ingreso de aire más frío provocará un marcado descenso de temperatura. El domingo podría ser el día más frío del período, con una mínima de apenas 3°C y una máxima de 10. No se esperan lluvias y el cielo se mantendrá levemente nublado.

En el feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, el tiempo acompañará con una jornada despejada y fresca. Las temperaturas del lunes 15 de junio oscilarán entre los 4°C y los 14°C. A partir del martes comenzará una recuperación gradual, con máximas cercanas a los 17 grados y sin probabilidades de precipitaciones.

Alertas por nevadas y vientos fuertes en el resto del país

Mientras la región central enfrenta problemas de visibilidad por nieblas, el sur argentino atraviesa un presente dominado por la nieve y el viento. Mendoza, Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta por nevadas de variada intensidad.

En Mendoza se esperan acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros de nieve, con registros que podrían superarse de forma puntual. En Neuquén, las áreas bajo alerta naranja podrían recibir entre 40 y 60 centímetros, especialmente en zonas cordilleranas donde además se prevé viento blanco, un fenómeno que reduce drásticamente la visibilidad.

A esto se suman alertas por vientos fuertes que alcanzan a Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En varias de estas provincias se pronostican ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora, generando condiciones adversas para la circulación y las actividades al aire libre.

Ante ello, el SMN recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales para minimizar riesgos.