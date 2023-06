Alcohol Cero: titular de la ANSV hizo un balance de la ley y le apuntó a Mendoza y CABA por no aplicarla

Pablo Martínez Carignano resaltó el rápido avance para adherir a la ley en cinco provincias al tiempo que responsabilizó a Suárez y Rodríguez Larreta por frenar la inciiativa en las Legislaturas locales.

Desde el pasado 3 de mayo rige en todo el país la ley de Alcohol Cero, es decir, el límite permitido de alcohol en sangre para conducir es cero. Rige para rutas nacionales y ya son 14 las provincias que la aplican, más otras que van camino a implementarla. Las que mantienen el rechazo son Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambas gobernadas por Juntos por el Cambio.

En diálogo con El Destape, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, realizó un balance positivo de lo hecho en este mes y ponderó el “efecto dominó” que implicó que cinco provincias ya tengan proyectos para adherir a la ley nacional: Formosa (ya está en vigencia), Santa Fe, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes.

Para Carignano, Alcohol Cero es el mayor hito de su gestión en estos tres años y medio en los que también destaca otras iniciativas como la Red 149 de asistencia a la víctima, las 23 nuevas bases operativas de control y fiscalización, la prohibición de venta de autos sin control de estabilidad, el desarrollo del Plan Federal de Educación Vial y la continuación del Plan Federal de Entrega de Cascos para motociclistas de todo el país.

Para adelante, en relación al Alcohol Cero y la educación vial, la ANSV presentó en su centro de formación una guía con actividades y herramientas para ser usadas por docentes en las escuelas. Las actividades se adaptan a la materia y al curso. Según explicó el funcionario, esto se debe a que la concepción de su gestión es ampliar la mirada de la seguridad vial como una problemática social a ser abordada en todo el país.

- ¿Qué balance hacés del primer mes de la ley de Alcohol Cero?

Por un lado, en lo que tiene que ver con el efecto de arrastre respecto de las Legislaturas provinciales, fue muy positivo. Rápidamente hubo señales en el sentido de que vamos hacia ese escenario de alcohol cero nacional. Formosa ya lo hizo efectivo, luego los ejecutivos de diferentes provincias como Santa Fe, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes están apostando a esto. En cuanto a la implementación, es una ley hacia adelante que no pretende cambiar de un día para el otro la realidad, pero sí plantear un nuevo contrato con la sociedad.

- ¿Qué datos demuestran el impacto positivo de la ley?

En la provincia de Buenos Aires, que ya tiene alcohol desde el comienzo del año, están teniendo una reducción de cantidad de casos positivos muy importantes respecto de los mismos días del año pasado. Tenían un porcentaje de 8 por ciento cada 100 conductores y ahora están en cuatro. Esta Ley tiene un efecto en el inmediato plazo que es el temor a ser detectado y a sufrir las consecuencias en el medio de la ruta o quedarte sin el auto sin licencia. Más adelante, lo que todos deseamos es que esto no sea una reacción por el temor a la sanción sino la asunción de la de la responsabilidad de que compartimos el espacio público y de que manejar con alcohol en sangre te ponen riesgo a vos y a los demás.

- ¿Qué pasa en Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires?

Son los únicos dos distritos en los que de eso no se habla. Son los Ejecutivos los que la están frenando porque tiene las mayorías en las legislaturas. En Mendoza, por ejemplo, hay determinados grupos empresarios y que no es la industria del vino sino poderosos empresarios del vino que creen que esto va a afectar su negocio y es una creencia que no está basada en ningún dato real. No hay ninguna experiencia, ni en Argentina ni en los países de la región que tienen alcohol cero, donde haya bajado el consumo. En cambio, bajó muchísimo la cantidad de siniestros viales fatales relacionados con el alcohol. Esa gente tiene un poder suficiente como para dictar las normas de seguridad en su provincia.- ¿Qué importancia tiene que figuras públicas como el “Dibu” Martínez se comprometan con este tipo de campañas?

El fútbol une pasiones y los chicos que recién empiezan a conducir y que consumen tienen al “Dibu” Martínez o al “Papu” Gómez o a Acuña como referentes. Son gente que dice “A” y los chicos lo piensan. Como nunca antes estamos intentando que la seguridad sea un tema cotidiano. Es la primera causa de muerte en jóvenes de 35 años, no solo en Argentina sino en el mundo. Alcohol Cero tiene que integrar el temario de cuestiones que se hablen todos los días.

- Y si la búsqueda es hablarle a los jóvenes, ¿qué se está trabajando en las escuelas?

El tránsito es interacción social, es interacción con el otro. Entonces lo que tiene que hacer la educación vial es enseñar a cómo usar el espacio público de manera segura, responsable y solidaria. Siempre se dijo que hace falta educación vial y el Estado nunca asumió ese rol, sino que lo dejó en manos de ONGs y de empresas con responsabilidad social. Y la verdad es que ni las ONGs ni las empresas tienen intereses que en muchos casos coinciden con los intereses de un Estado. Celebramos convenios con todas las provincias menos con Mendoza y CABA. Capacitamos desde la pandemia hasta acá a miles de docentes con puntaje, todas las escuelas han recibido libros y ahora estamos lanzando una nueva herramienta. Desarrollamos junto con el Ministerio de Educación de las provincias y de la Nación una herramienta que es como un recetario, donde ingresás y ponés la materia que vos das y el nivel educativo en el que la das. Por ejemplo, sos profe de Química, de secundario, cuarto año y ahí te tira una serie de ejercicios, videos, problemas y gráficos y que podés aplicar a la seguridad vial.

- ¿La ley de Alcohol Cero es el mayo hito de la gestión?

Es algo histórico, marca un antes y un después en Argentina. Sin duda está en primer lugar, pero hay muchas cosas que hay para destacar. Haber creado la red 149 de Asistencia a la Víctima, que tiene ayuda concreta para gente que está pasando el peor momento de su vida. Por primera vez, la agencia maneja el sistema de licencia nacional y se han clausurado los centros de San Miguel y Resistencia (Santa Fe) porque estaban regalando las licencias. El Plan Federal de cascos, el scoring que se aplica en seis provincias, en 2020 se logró que en Argentina se dejen de vender vehículos sin control de estabilidad como el más vendido hasta ese momento que era el Volkswagen Gol. Llevamos 23 bases operativas para realizar controles permanentes y trabajar en conjunto con las distintas fuerzas locales y queremos llegar a 30 antes de fin de año.