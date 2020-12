En las últimas horas se entregó a la policía Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años acusado de atropellar y matar a Isaac Sus, un niño de 5 años que iba cruzando la calle junto a su madre Débora, en el barrio de Flores. El padre de Ricardo habló con la prensa y reconoció que es probable que su hijo haya superado la velocidad máxima permitida.

"A lo mejor mi hijo pudo estar excedido de velocidad. Pero tampoco iba a 200 km/h. Pero eso lo va a definir la Justicia y para eso están las cámaras", expresó Rubén Papadopulos a C5n y afirmó que a su hijo "le quitó la visión un camión" y que eso provocó que perdiera el control del vehículo.

El padre del joven acusado comenzó a recordar lo que vio en los videos de las cámaras de seguridad que se dieron a conocer del momento del accidente. Justificando a su hijo, afirmó: "A simple vista veo que el semáforo no está bien para el camión para que cruce. Lo veo fuera de tiempo. Le tapó la visión a mi hijo".

"Mi hijo estaba manejando. No fue a robar y no mató con un arma a un angelito de dios", sostuvo Papadopulos padre y agregó: "Estaba manejando y tuvo la mala suerte de atropellar a un angelito de Dios".

El cronista le marcó que su hijo, Ricardo Emanuel Papadopulos, iba manejando sin registro, a lo que su padre respondió: "Mi hijo es mayor. Tengo entendido que fue a sacar el registro y no se lo dieron. El motivo, no lo sé. El tuvo la voluntad de hacer el registro y no se lo dieron. El motivo no lo sé y no es culpa de él".

El padre del acusado sostuvo que ahora será Dios quien hará Justicia y también los jueces, "pero estamos de acuerdo en que mi hijo no podía manejar".

En otro tramo de la nota, Rubén Papadopulos le pidió disculpas a la familia del niño de cinco años fallecido y de su madre, Débora, quien se encuentra internada por politraumatismos. "Pido perdón a la familia en nombre de toda nuestra familia. Yo se que no están pasando por un momento bueno. Les pido perdón, perdón y perdón. Que les de fuerza de seguir adelante porque esto no es fácil. Tampoco es fácil para nosotros", expresó.

Sobre por qué decidió entregarse a la Justicia a pesar de no haber sido él el culpable, explicó que "no fue fácil" pero que pensó que "era lógico" que él se entregara. "Esto le puede pasar a cualquiera. Esto es un accidente de transito. Lamentablemente están hablando de los gitanos y somos iguales que todos", sostuvo el padre del joven.