Sin precedente: abusó sexualmente de una niña, pidió perdón y fue absuelto

Un adolescente fue absuelto en un caso sin precedentes, un año después de haber abusado sexualmente de una niña de siete años. La absolución fue luego de cumplir con la orden judicial de “someterse a medidas socioeducativas”. En el dictamen final producido por la representante legal de la querella, se conoció que se produjeron disculpas que fueron aceptadas por la víctima y su familia.

Según medios locales, el hecho ocurrió en la provincia de La Pampa en el año 2024, cuando el acusado tenía 16 años. En ese momento, el chico fue declarado como autor de los delitos de exhibiciones obscenas en concurso real con abuso sexual y acceso carnal. Sin embargo, no podía pagar una condena porque lo amparaba la Ley Provincial 3353, que estipula que entre los 16 y 17 años, se puede declarar la autoría y responsabilidad penal, pero no se imponen penas de prisión.

En este marco, la jueza Alejandra Ongaro dispuso, mediante el nuevo Procedimiento Penal para Adolescentes, que el responsable cumpliera con “medidas socioeducativas” durante un año y, en cuanto cumpliera los 18 años, decidiría si le aplicaba una pena de prisión.

El joven evidenció problemas para socializar al principio del tratamiento psicológico, pero mostró una importante mejoría con la terapia. Incluso, después de alcanzar y cumplir con la medida judicial, pidió continuar con la ayuda psicológica y le pidió disculpas al padre de la víctima.

Además, terminó el tercer año del secundario y consiguió una vacante para completar sus estudios en la escuela nocturna. Al mismo tiempo, consiguió trabajo en un negocio de computación y alquiló una casa con su madre.

En la última audiencia, dada la semana pasada, la jueza y la Fiscalía comprobaron el progreso del chico, que también se reflejaba en los informes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Por esa razón, el Ministerio Público Fiscal solicitó la absolución del joven y tanto el abogado como la madre de la víctima dieron su consentimiento, por lo que la magistrada aprobó la medida.

Ante esto se resolvió que “la voluntad manifestada por el joven, a poco de haberse iniciado el cumplimiento de las medidas socioeducativas, de acercarse y dialogar con el padre de la víctima para pedir perdón” y agregó: “Del dictamen final producido por la representante legal de la querella, surgió que posteriormente aquellas disculpas fueron aceptadas por la víctima y su familia”.

Denunció el abuso sexual de su hija en un jardín de infantes en Córdoba: “Nunca me imaginé"

Una madre denunció que su hija de 5 años sufrió abuso sexual en un jardín de infantes de la provincia de Córdoba. Según expuso a través de los medios de comunicación y los documentos presentados ante la Justicia, el hecho ocurrió en la localidad de Malvinas Argentinas.

La mujer rompió el silencio este martes y contó que su pequeña empezó en la institución educativa este año. “Ella estaba muy entusiasmada por iniciar el jardín. Los primeros dos días la dejé y estaba feliz”, comenzó con su relato.

Sin embargo, cuando la llevó el tercer día de clases ya notó un cambio en su comportamiento. “No quería entrar, empezó a temblar cuando la puerta se abrió. Me abrazó, me pidió que la alce y le pregunté qué pasaba y me decía ´vamos, vamos, vamos´“, contó.

La madre comentó que, en el mes de mayo, su hija tuvo otras reacciones que la hicieron radicar la denuncia. “A la noche jugaba con los muñecos como si ella fuera la maestra y los muñecos los alumnos, algo que hacía siempre y se le escapa decir: ‘Bueno chicos, vamos a salir al patio. Se nombra a ella misma y dice ‘no va a salir al patio’ ”, recordó. En ese momento, contó que le preguntó si esa situación había pasado y la niña le dijo que sí y que no sabía por qué la docente no le había permitido ir a jugar.

De esta manera, la madre decidió hacer la denuncia en el Polo de la Mujer, además de tener una reunión con la directora y otra con la inspectora, donde le dieron el pase de su hija a otra institución. “Pasó por la parte psicológica y fue revisada como buscando golpes, pero no sus genitales. Yo venía con pruebas en las manos, todavía ningún médico ha tocado a mi hija”, detalló sobre las pericias para determinar si la nena fue víctima de abuso sexual.