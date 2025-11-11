El juez federal de Garantías N° 1 de Jujuy, Eduardo Hansen, imputó a un joven 19 años por explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil. El hombre ya se encontraba detenido por crear con Inteligencia Artificial (IA) un falso programa de becas para que sus víctimas viajen engañadas desde Santa Fe hasta la provincia de Jujuy.

Gracias a la investigación, a cargo del titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, el fiscal federal Federico Zurueta, y la auxiliar Romina Verdur, se pudo determinar que el abusador filmaba a las personas, en su mayoría, menores de edad, en situaciones privadas: en su poder, tenía 15 videos y 68 fotografías.

De acuerdo a la fiscalía y la presentación de pruebas en la audiencia que se realizó el pasado 28 de octubre, las tres víctimas, jóvenes de entre 17 y 21 años, viajaron engañadas por el abusador desde Santa Fe hasta San Salvador de Jujuy, el 23 de septiembre, en un micro de larga distancia.

Las chicas tenían pensado participar en la "Fiesta Nacional del Estudiante", que se llevó a cabo en Ciudad Cultural, también en la capital jujeña. Pero estando ya en la ciudad y manipuladas por el sujeto, se alojaron en un departamento del barrio Alto Padilla, que él mismo reservó.

Sin embargo, algo llamó la atención de una de las jóvenes: un reloj que no funcionaba. Se encontraba cerca la ducha del baño y, una de ellas, lo sacó para ponerle la hora correcta. Fue en ese momento en que se dio cuenta que el objeto ocultaba, en verdad, una cámara oculta. Sacó la cámara y la dejó en la terraza y, si bien, le indicó al detenido lo que había pasado, luego, ella y sus compañeras llamaron a la policía porque empezaron a sospechar de él.

En medio del operativo policial, el sujeto quiso deshacerse de la cámara espía y la lanzó por la ventana. Eso fue suficiente para que los efectivos se lo llevaran detenido.

Les hizo creer que participarían de un programa de Becas para filmarlas en situaciones privadas

Los investigadores sostuvieron que el abusador es un experto en tecnología e informática y que trabajaba en el centro de estudiantes de un colegio secundario y en una dependencia municipal. De esos lugares, captaba a sus víctimas.

Con la ayuda de Chap GPT creó un sitio web, flyers y documentos para que las víctimas creyeran que viajarían a Jujuy para participar de un programa de becas estudiantiles. Toda la simulación parecía tan fehaciente que tampoco los padres pudieron dilucidar que se trataba de un engaño. Así le ofreció participar tanto a una compañera de trabajo, de 21 años, y a dos chicas más de 17, estudiantes de la escuela de Santa Fe en la que trabajaba.

Tras la detención del abusador, se le secuestraron celulares, computadoras, pendrives, una tablet y discos externos de memoria. En total, se encuentraron 15 videos con 68 fotos de las víctimas que realizaron la denuncia, pero también de otras personas, además, de material de abuso sexual infantil.