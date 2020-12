La diputada del Frente de Todos por la provincia de Salta, Verónica Caliva, realizó un fuerte y emocionante discurso durante el debate para la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados. Con un pañuelo enredado en su micrófono, su voto a favor del Aborto Legal, Seguro y Gratuito era un hecho. Pero más allá de esto, decidió realizar una fuerte exposición contando el difícil momento que atraviesa a nivel familiar.

Durante su exposición, la política explicó: "Me ha pasado una situación muy crítica, no quiero dejar de hacer referencia a eso. El padre de mis hijas mayores, que es el presidente de mi partido en Salta y coordinador de la Corriente Clasista y Combativa, tuvo un accidente gravísimo y está peleando por su vida en Jujuy. Ahí están dos jóvenes mujeres, que son el orgullo de mi vida, y lo están cuidando a su padre, Juliana y Camila". Y les dedicó su voto: "Les mando un beso y les digo que va a ser ley y ellas y su hermanita, y todas las hijas de todas y todos nosotros, van a estar amparadas".

"Otro ejemplo de servicio el de la diputada de Salta. Primero por venir de la provincia que viene y votar a favor y segundo por ir frente a semejante situación personal. Le deseo lo mejor", escribió una usuaria de Twitter. Y allí, apareció una de sus hijas para mostrar todo su orgullo. "Mamá te amo, siempre vas a ser nuestro más grande ejemplo", dijo emocionada. Según informaron, iba a sesionar desde Salta a través de Zoom pero sus hijas insistieron para que viaje a Buenos Aires.

Su exposición en el Congreso

La diputada Caliva no dudó en aclarar que votaba desde su más profunda convicción a pesar de los debates y el clima social que rodea a un debate algo complejo para la sociedad. "En el año 2005, con unas compañeras, empezamos a trabajar con una organización comunitaria que se llama 'Entre mujeres' a dar talleres de salud sexual y procreación responsable en los barrios y comunidades originarias. Nos pudimos apoyar en una herramienta fundamental, de la cual es un gran hacedor nuestro ministro de Salud, que es el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Esa herramienta va a ser el sostén cuando ampliemos derechos y digamos que sea ley la IVE", contó.

A su vez, en relación a las peleas feministas que llevan siglos y siglos, agregó: "Venimos luchando sobre este derecho de poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, la autonomía y también para poder tener servicios de salud sexual desde la más alta calidad. Que Argentina pueda tener servicios acordes para que en cada provincia, así las mujeres y niñas podemos acceder a un derecho fundamental". Y agregó: "Que todas podamos decidir cuándo tener hijos, cómo, con quién o si no queremos tener hijos. Que tengamos las herramientas y el acceso, la tecnología de la medicina, para poder ejercer nuestros derechos".

Además, la diputada de 43 años aseguró que están a favor de la triple consigna "Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal, Seguro y Gratuito para no morir" y remarcó para cerrar: "Festejamos y celebramos que hoy podamos estar abordando, no sólo este proyecto de regulación sino también el de los Mil Días. Vienen a hacer justicia entre las mal vulneradas por la pobreza, la inequidad, para nuestras hijas e hijos".

Mirá su exposición: