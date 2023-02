La Campaña por el Aborto alerta por los antiderechos y pide ESI

A cinco años del primer pañuelazo, la organización advirtió la de garantizar la convivencia democrática y repudió a los sectores fundamentalistas que obstaculizan el acceso a derechos.

“Frente al embate fundamentalista, nuestros pañuelos verdes más en alto que nunca”, proclamó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la previa de una nueva jornada de Acción Verde por el Derecho al Aborto, que se conmemora cada 19 de febrero. En un comunicado, la organización –que nuclea más de 500 organizaciones políticas, sociales, gremiales y populares de todo el país- exigió un Estado laico y advirtió sobre las acciones de grupos conservadores, fundamentalistas y antiaborto que ponen en riesgo a la democracia.

El 19 de febrero de 2018 se constituyó en hito de la agenda feminista, de las mujeres, lesbianas, bisexuales, intersexuales, no binaries, travestis y trans que exigen el acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos. Aquel día, miles de activistas en todo el país alzaron sus pañuelos verdes con una sola consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, en lo que se convirtió en el primer pañuelazo federal del 19F. Fue el preludio de una ola verde que cruzó fronteras, que paso a paso logró la despenalización social de la interrupción del embarazo para, luego, plasmarla en letras de molde y hacerla derecho en la ley 27.610, de Argentina.

“Hoy, a cinco años de ese día histórico y luego de haber armado redes y articulaciones, pensado estrategias de incidencia política y de comunicación, de haber realizado cientos de acciones, movilizaciones, concentraciones y asambleas gritamos ¡es Ley!”, celebraron desde la Campaña y reivindicaron las banderas de autonomía, dignidad, cuidado, acompañamiento, vida, salud integral, derechos humanos y justicia social.

Sin embargo, desde la organización, también alertaron sobre “campañas maliciosas de grupos antiderechos que intentan vincular a las feministas con hechos de violencia” que apuntan a desprestigiar las luchas feministas. “Hemos sido las y les feministas quienes impulsamos, junto a otras organizaciones, la defensa y lucha por los derechos de la infancia, de los derechos del colectivo LGBTTTINB, de grupos racializados, entre otros”, destacaron en el comunicado que compartieron en sus redes sociales.

En ese sentido, marcaron que “los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos de todas las personas”.

“No queremos más niñas madres, ni secuestradas para intentar obligarlas a gestar y a parir a través de engaños y acciones ilícitas”, indicaron en alusión a la historia reciente de una niña –que sufrió un abuso intrafamiliar- de Santa Fe cuyo aborto intentó obturar la organización fundamentalista Gravida. La ONG es financiada por grupos católicos y tiene como referente al hijo de un represor de la última dictadura militar condenado, cuenta con sedes y colaboradores en todo el país. Desde esa estructura, de manera engañosa, se ocupan de captar niñas y personas mayores para evitar que lleguen a la interrupción del embarazo aun cuando la ley y la normativa les ampara y lo permite. Incluso, como en el caso mencionado, cuando el embarazo fue producto de un delito penal, como es el abuso sexual infantil.

En el comunicado, además, demandaron al Gobierno Nacional y a los gobiernos provinciales que se implemente “de manera efectiva” la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Sobre lo que reclamaron la necesidad de que no haya injerencia de las iglesias en sus contenidos. “La Educación Sexual Integral debe ser científica, laica, con enfoque en derechos humanos y con perspectiva de género como lo indica la Ley 26.150. Garantizar ESI es garantizar una herramienta fundamental para prevenir embarazos no intencionales, detectar abusos y construir nuevas formas de vínculos en la igualdad y sin violencia machista”, explicaron.

La Campaña, además, insistió en la demanda del acceso gratuito a métodos de anticoncepción, así como en la plena implementación de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en todo el país.

En el mismo sentido, repudió la persecución y criminalización de les profesionales de la salud que garantizan el acceso a la IVE y a la ILE, y de las compañeras de Socorristas en Red que acompañan las decisiones de abortar. “Garantizar y acompañar derechos es legal; obstaculizarlos es delito”, indicaron.

En el cierre, la articulación de organizaciones más grane del país, también repudió y denunció “los obstáculos que interponen sectores fundamentalistas impidiendo el acceso a la educación sexual, a los servicios de anticoncepción y al aborto”. Para ello, mencionó como “imperativa” la defensa de un estado verdaderamente laico “para garantizar los derechos de todes y la convivencia democrática”.

“A cinco años de nuestro primer pañuelazo federal, que se extendió por toda la región y el mundo, seguimos en Campaña, reivindicamos nuestros pañuelos verdes como bandera y reafirmamos nuestra lucha autónoma y en unidad por la soberanía de nuestros cuerpos y decisiones”, cerraron.