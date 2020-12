El 10: aborto legal o medioevo

Este jueves 10 de diciembre las mujeres de la Argentina tenemos una cita de hierro, nos encontramos en las calles para ocupar nuestro rol protagónico en la historia de lucha por este derecho tan fundamental y tan íntimo como es decidir plenamente sobre nuestro cuerpo.

Las y los diputados debatirán en recinto la Ley por la Interrupción Legal del Embarazo en la Argentina. Nos esperan más de 30 horas de sesión, siendo esta como firulete del destino, la primera sesión presencial desde que se decreto el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Allí estaremos. Sera histórico.

Como no podría ser de otra manera, esta semana fuimos testigos una vez más (para luego ir guardando en nuestras entrañas) del dolor de una niña jujeña de tan solo 12 años de edad, violada y embarazada, donde las Autoridades sanitarias negaron su acceso al aborto legal. La menor fue sometida además a una cirugía para dar a luz a los bebés, por lo que se denunció, aparte de todos los flagelos sufridos, la "maternidad forzada".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Necesitamos la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, para acompañar la lucha por que se apliquen otra leyes, que se bloquean de manera permanente, como la Ley de Educación Sexual Integral, el acceso a la anticoncepción gratuita y la Interrupción Legal del Embarazo para causales que hoy resultan irónicamente inaccesibles para aquellas que más lo necesitan.

¿Qué más deberíamos argumentar en este debate nefasto que solo nos somete a vejaciones?

Los abortos en Argentina existen. En la Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados y muchas más quedan lesionadas en sus úteros de por vida. La prohibición no es eficaz para detener ni la práctica, ni sus consecuencias. El problema en el sistema de salud lo genera la clandestinidad, no la legalización del aborto. Esta es nuestra realidad

¿Acaso no es este un debate correspondiente a otra época?

Generalmente cuando se estudia la figura de la mujer en la Edad Media, se suele transmitir la idea de que este fue uno de los períodos históricos en que el Estado y la Iglesia sometieron a las mujeres y diversidades a ser infravaloradas y subordinadas por la sociedad teológica y machista. Pienso entonces, ¿cuándo terminará este debate medieval? Ahora es cuando. Basta de dilaciones, necesitamos en forma desesperada que se vote esta ley.

Es por esto que estas jornadas contienen en sí tanta importancia histórica, no tenemos que abandonar la calle ni tenemos que dejar en manos de los lobby parlamentarios este derecho. Más que nunca hay que demostrar que la ola verde sigue teniendo una vigencia enorme, la vigencia del futuro. Nosotras vinimos a hacer historia, luchamos por todos nuestros derechos, no por algunos. Queremos la separación de la iglesia del Estado para tener educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Nos encontramos en las calles, el proceso está abierto, si ganamos en diputados el Senado comenzaría a tratarlo en comisiones a la semana siguiente y ahí seguiremos inundando de debate y activismo la realidad política del país.