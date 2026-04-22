A un año de la muerte del papa Francisco, Kicillof encabezó homenajes en Luján

A un año de la muerte del Papa Francisco, el gobernador Axel Kicillof participó de una serie de actividades conmemorativas en el municipio de Luján. La jornada incluyó la inauguración de un mosaico en el Centro Cultural y Turístico Municipal “Ana de Matos” y una misa federal en la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros religiosos del país.

Durante su discurso, Kicillof remarcó la vigencia del pensamiento de Francisco y sostuvo que no alcanza con recordarlo en homenajes, sino que es necesario aplicar sus enseñanzas en la actualidad. “En tiempos en los que hay fuerzas mundiales que la consideran una aberración, nosotros recordamos su enseñanza más profunda: no hay libertad sin justicia social”, afirmó el mandatario.

Además, destacó la “cultura del encuentro” promovida por el pontífice, en contraposición a lo que definió como una “cultura de la cancelación”, marcada por el odio, los insultos y la persecución ideológica.

Arte, memoria y recorrido histórico

El homenaje incluyó la presentación de una obra artística de 1,60 por 1,95 metros realizada por los artistas Paula Soto y Gonzalo López Lluch, integrantes del colectivo Mosaico Nacional.

En el mismo espacio, Kicillof recorrió una muestra fotográfica de Enrique Cangas que repasa la trayectoria de Jorge Bergoglio desde su rol como arzobispo de Buenos Aires hasta su papado.

En el acto participaron también la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente local, Leonardo Boto; y el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, entre otros funcionarios y referentes religiosos.

Una misa federal con presencia nacional

Las actividades culminaron con una ceremonia en la Basílica Nuestra Señora de Luján, presidida por Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina.

El acto formó parte de la 128° Asamblea Plenaria de obispos y reunió a autoridades eclesiásticas, dirigentes políticos, representantes sindicales y diplomáticos. Durante el encuentro, se destacó la figura de Francisco como referente global en la búsqueda de paz, justicia social y atención a los sectores más vulnerables.

Acceso a alimentación

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires resolvió fortalecer su red de contención social con una batería de medidas que incluyen un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), una suba del 25% en programas sociales y la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios. La decisión se inscribe en un escenario marcado por la retirada del Estado nacional y la presión financiera sobre las provincias.

La gestión de Axel Kicillof avanzó con estos incrementos con el objetivo de sostener la cobertura alimentaria y social en todo el territorio bonaerense, en medio del deterioro de los indicadores sociales y la pérdida del poder adquisitivo. En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, subrayó que "la Provincia hace un enorme esfuerzo para optimizar los recursos y garantizar la seguridad alimentaria".