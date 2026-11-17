El Nordeste de Brasil, frecuentemente denominado como el "Caribe brasileño", se destaca por ofrecer un entorno natural compuesto por playas de tonos turquesa, piscinas naturales, dunas doradas y pueblos costeros con rica identidad cultural. Con temperaturas cálidas durante todo el año, la región combina opciones de descanso, contacto con la naturaleza y actividades recreativas.

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Se trata de una región de playas que mantiene un promedio térmico estable de entre 25°C y 30°C. Sin embargo, tiene dos etapas distintas a lo largo del año y para los argentinos es clave saber cuál es el mejor momento para viajar sin complicaciones climáticas.

Temporada seca (septiembre a marzo): Es el período más propicio para disfrutar de días plenamente soleados, óptima visibilidad en las piscinas naturales y condiciones estables para excursiones terrestres o náuticas.

Es el período más propicio para disfrutar de días plenamente soleados, óptima visibilidad en las piscinas naturales y Época de lluvias (abril a agosto): Las precipitaciones suelen presentarse de forma pasajera (generalmente por la tarde o noche), permitiendo igualmente el desarrollo de actividades turísticas con la ventaja de registrar menor afluencia de visitantes.

Principales destinos y atractivos costeros

Jericoacoara (Ceará): Reconocido por conservar calles de arena sin circulación vehicular y un entorno rodeado de dunas. Entre sus puntos más destacados se encuentran la Duna do Pôr do Sol, la formaciones rocosas de la Pedra Furada y las cercanas lagunas de agua dulce como la Lagoa do Paraíso.

Reconocido por conservar calles de arena sin circulación vehicular y un entorno rodeado de dunas. Entre sus puntos más destacados se encuentran la Duna do Pôr do Sol, la formaciones rocosas de la Pedra Furada y las cercanas lagunas de agua dulce como la Lagoa do Paraíso. Praia dos Carneiros (Pernambuco): Destaca por sus extensos palmerales, arena fina y aguas calmas protegidas por arrecifes que forman piscinas naturales durante la marea baja. Su icónica Capela de São Benedito frente al mar constituye uno de los paisajes más fotografiados de la zona.

La praia dos Carneiros cuenta con extensos palmerales, arena fina y aguas calmas protegidas por arrecifes.

Maragogi (Alagoas): Famosa por las Galés , piscinas naturales ubicadas mar adentro donde es posible realizar snorkel y avistar peces tropicales en aguas cristalinas. El área se complementa con arenales extensos como Praia de Antunes.

Famosa por las , piscinas naturales ubicadas mar adentro donde es posible realizar snorkel y avistar peces tropicales en aguas cristalinas. El área se complementa con arenales extensos como Praia de Antunes. Pipa (Rio Grande do Norte): Un destino que combina naturaleza e intensa vida social, enmarcado por imponentes acantilados de arcilla. Cuenta con sectores propicios para el surf (Praia do Amor) y áreas de avistamiento de delfines (Bahía dos Golfinhos).