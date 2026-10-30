Escapadas al sur de Brasil: los tres pueblos con playas ideales para descansar y conectar con la naturaleza

Frente al ritmo habitual de los destinos hiperconcurridos del país vecino, el sur de Brasil guarda pequeños enclaves costeros que se consolidaron como alternativas predilectas para quienes priorizan el relax, los paisajes agrestes y el contacto directo con el entorno natural.

{{{htmlAmp}}}

En la región litoral del estado de Santa Catarina, localidades de perfil apacible concentran propuestas donde predominan los arenales extensos, los trayectos de caminata entre la vegetación autóctona y una atmósfera propicia para el descanso familiar.

Guarda do Embaú: caminatas y paisajes agrestes

Este rincón se distingue por su particular geografía y la posibilidad de acceder a diferentes sectores costeros a través de senderos internos.

Entre los puntos más valorados por los visitantes figuran la Praia do Meio, Prainha y el sector conocido como Vale da Utopia, un trayecto que serpentea entre colinas verdes y acantilados marítimos. Si bien durante el período estival la afluencia de turistas se incrementa, iniciar los recorridos en horarios matutinos permite disfrutar de una mayor quietud en las playas.

Pinheira: opciones entre el movimiento y la calma

La localidad balnearia de Pinheira presenta un abanico de playas diferenciadas, tales como Praia de Cima, Praia de Baixo y la zona abierta de Mar Aberto.

Esta variedad permite que cada visitante elija entre parajes más animados o sectores de marcada serenidad. Su emplazamiento estratégico en la franja costera funciona además como un punto de partida operativo para recorrer otros atractivos de la zona sin resignar la tranquilidad.

La localidad de Pinheira ofrece varias playas ideales para descansar en verano.

Ibiraquera: la combinación entre mar y laguna

El área de Ibiraquera destaca por integrar un espejo de agua lagunar con la línea oceánica, propiciando el desarrollo de actividades náuticas y de esparcimiento al aire libre.

La oferta se completa con opciones gastronómicas regionales que valorizan los productos del mar. Debido a la demanda propia de la temporada alta, los especialistas en viajes aconsejan gestionar las reservas de hospedaje con la debida antelación para optimizar la estadía en cualquiera de estos destinos del litoral catarinense.

Brasil low cost: cuánto cuesta viajar a las playas más elegidas en enero

Con la temporada de verano cada vez más cerca, Brasil vuelve a posicionarse entre los destinos que eligen los argentinos para sus vacaciones. Desde Florianópolis hasta Río de Janeiro y las playas del nordeste, el país ofrece alternativas para distintos presupuestos. Además, la reciente baja del real frente al peso puede representar una oportunidad para reducir algunos gastos durante la estadía.

Por ejemplo, Florianópolis, Bombinhas y Balneario Camboriú son algunas de las opciones tradicionales del sur brasileño. Para quienes prefieren viajar en avión, se relevaron paquetes a Florianópolis desde USD 843 por persona, con vuelo directo, hotel de cuatro estrellas y desayuno. Otra alternativa es viajar en auto, aunque es necesario sumar combustible, peajes y posibles gastos de alojamiento durante el trayecto.

Según las cotizaciones del Banco Nación citadas en los relevamientos, el real pasó de $317 para la venta el viernes 23 de octubre a $294 el lunes 26, una caída del 7,3%. Con esa referencia, 2.000 reales para gastos durante las vacaciones equivalían a $588.000, frente a los $634.000 que habrían costado con la cotización anterior. La diferencia es de $46.000.

El movimiento cambiario puede favorecer consumos como comidas, compras en supermercados y transporte local, aunque no reduce automáticamente el precio de los vuelos ni de los hoteles. Para controlar el presupuesto, conviene comparar paquetes completos, revisar qué servicios incluyen, consultar distintas fechas y establecer un monto diario para comidas y actividades. También es importante verificar las condiciones de pago y calcular todos los gastos antes de reservar.