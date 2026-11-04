Cuando los turistas argentinos proyectan sus vacaciones en las costas del Nordeste brasileño, la búsqueda suele estar inclinada por dos pilares innegociables: agua tibia garantizada durante casi todo el año y un ambiente donde la alegría tropical se respire a cada paso. Dentro de esa lista de destinos soñados, Porto Seguro —uno de los municipios más representativos del estado de Bahía— se posiciona desde hace décadas como una alternativa imbatible para quienes buscan alternar entre el descanso bajo las palmeras y la vida nocturna.

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Ubicada en la denominada Costa del Descubrimiento, la ciudad es famosa tanto por su trascendencia histórica —sitio al que desembarcaron las primeras expediciones portuguesas en el año 1500— como por su diversa oferta de playas, que van desde franjas urbanas ultramodernas hasta rincones paradisíacos rodeados de vegetación autóctona.

Las playas más populares: movimiento, paradores y tranquilidad

A lo largo de su franja costera, el destino ofrece opciones para todo tipo de viajeros. A diferencia de las playas del sur brasileño, donde el mar suele estar más fresco, en esta región bahiana las corrientes atlánticas garantizan aguas sumamente templadas y oleajes moderados protegidos por barreras de arrecifes de coral.

Entre los arenales más conocidos y transitados sobresalen:

Praia de Taperapuan: Es el epicentro de la movida juvenil y familiar durante el día. Allí se concentran las famosas barracas (mega paradores sobre la arena con capacidad para miles de personas) que ofrecen gastronomía local, clases de axé en vivo, tragos tropicales y DJs desde la mañana hasta el atardecer.

Praia de Mutá: Emplazada hacia el norte, cerca del límite con el municipio de Cabrália, se caracteriza por sus aguas calmas y transparentes que forman verdaderas piletas naturales en bajamar. Es el refugio idóneo para familias con chicos pequeños que buscan tranquilidad absoluta.

Praia do Mundaí: Una franja intermedia de mar sereno y arena fina, rodeada de sombreados por cocoteros y con una excelente propuesta gastronómica para almorzar frente a las olas.

Praia de Curuípe: Situada a pocos minutos del centro urbano, ofrece un entorno pintoresco con poca profundidad, muy buscado para realizar caminatas al borde del agua y disfrutar de un ritmo descontracturado.

Porto Seguro es un ícono de las costas bahianas y es ideal para los argentinos.

Historia colonial y paseos nocturnos obligados

Además de sus atractivos marítimos, la ciudad cuenta con un patrimonio cultural incalculable. En la parte alta de la localidad se encuentra el Centro Histórico (Cidade Alta), un conjunto arquitectónico protegido que conserva las primeras construcciones coloniales de Brasil, entre ellas la Iglesia de San Salvador, el marco del descubrimiento y pintorescas casas de colores transformadas en museos y tiendas artesanales.

Al caer el sol, el punto de encuentro por excelencia es la emblemática Passarela do Álcool (oficialmente denominada Passarela da Cultura), una extensa avenida peatonal del centro urbano repleta de locales gastronómicos, puestos de artesanías y coloridas barras donde se sirven los tradicionales tragos elaborados a base de frutas regionales y cachaça, como el célebre "capeta".

Excursiones y conectividad

Gracias a su infraestructura turística de primer nivel, Porto Seguro cuenta con un aeropuerto internacional situado a pocos minutos del casco urbano, facilitando la llegada del turismo internacional y de las conexiones provenientes de los grandes hubs viales de San Pablo o Río de Janeiro.

Asimismo, la ciudad funciona como punto de partida ideal para cruzar en balsa el río Buranhém y visitar villas vecinas de renombre internacional como Arraial d'Ajuda y Trancoso, o bien para contratar paseos embarcados hacia el Parque Marino de Recife de Fora, donde es posible hacer esnórquel entre arrecifes coralinos y peces multicolores.