Brasil tiene mucho más para ofrecer que sus destinos turísticos tradicionales. A pocos kilómetros de la ciudad de São Paulo, cuya área metropolitana supera los 21 millones de habitantes, se extiende una franja de litoral montañoso donde todavía es posible encontrar playas prácticamente desiertas, cascadas escondidas entre la vegetación y pequeños pueblos pesqueros.

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Se trata de unos 595 kilómetros de costa del estado de São Paulo, protegidos en buena medida por la Mata Atlántica, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de América. Aunque es un destino habitual para quienes viven en la región, todavía recibe pocos visitantes internacionales.

Cómo se divide la costa de São Paulo y cuáles son sus principales atractivos

El litoral paulista está organizado en tres grandes sectores, cada uno con características propias y diferentes alternativas para quienes buscan conocer esta región de Brasil.

Litoral Norte: comprende Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Maresias e Ilhabela. Es el área donde la Serra do Mar desciende hasta el océano y forma pequeñas bahías, playas rodeadas de vegetación y sectores reconocidos por sus condiciones para practicar surf.

Baixada Santista: tiene como principal referencia a la ciudad portuaria de Santos. Es el tramo más urbanizado, aunque conserva espacios costeros como Praia do Tombo, en Guarujá, una de las playas más cercanas a São Paulo.

tiene como principal referencia a la ciudad portuaria de Santos. Es el tramo más urbanizado, aunque conserva espacios costeros como Praia do Tombo, en Guarujá, una de las playas más cercanas a São Paulo. Litoral Sul: incluye Iguape, Cananéia e Ilha Comprida. Es una zona menos concurrida, caracterizada por sus manglares, estuarios y áreas naturales protegidas, entre ellas el Área de Protección Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe.

Ilhabela, una isla con más de 300 cascadas y playas aisladas

En el Litoral Norte se encuentra Ilhabela, uno de los destinos más representativos de la costa paulista. Este municipio insular cuenta con más de 300 cascadas que atraviesan una superficie cubierta mayormente por vegetación protegida. Algunas se alcanzan mediante caminatas cortas, mientras que otras requieren recorridos más exigentes.

Uno de sus rincones más particulares de Ilhabela es Praia do Bonete, ubicada en el extremo sur de la isla.

La isla también tiene una fuerte tradición náutica y es considerada la capital de la vela en Brasil. Todos los años recibe algunas de las regatas más importantes de América Latina. Para llegar, la alternativa más habitual es tomar el ferry gratuito desde São Sebastião. También existen opciones de traslado en embarcaciones privadas y taxis acuáticos.

Uno de sus rincones más particulares es Praia do Bonete, ubicada en el extremo sur de la isla. Para llegar hay que realizar una caminata de aproximadamente cinco horas o contratar un recorrido de una hora en barco por mar abierto. La pequeña comunidad que vive allí tiene alrededor de 300 habitantes y cuenta con pocos alojamientos. El lugar funciona completamente con energía solar y se destaca por la ausencia de contaminación lumínica, una condición que permite observar las estrellas durante la noche.