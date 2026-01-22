Los análisis forenses buscan determinar si pertenecen a un hombre o una mujer. (Foto: captura de pantalla).

Un macabro hallazgo irrumpió una jornada tranquila de running para un vecino de Caleta Olivia: encontró una mano en estado de descomposición. Inmediatamente, dio aviso a la policía y horas después se encontraron más restos humanos que podrían pertenecer a un hombre que lleva un mes y medio desaparecido en la provincia de Santa Cruz.

El descubrimiento inicial fue este miércoles alrededor de las 10 de la mañana en la zona del barrio 13 de Diciembre, en Caleta Olivia, en el norte de la provincia. Según medios locales, el runner encontró la mano mientras corría en un camino usado por deportistas.

La zona fue aislada y, por la tarde, los investigadores hallaron más restos: dos pies y una cabeza oculta dentro de una bolsa de residuos. Los análisis forenses de los restos, encontrados en avanzado estado de descomposición, determinarán si corresponden a un hombre o una mujer.

Si bien la investigación recién empieza, una de las hipótesis es que el hallazgo de los restos humanos tiene relación con el caso de Mario “Pato” García, que lleva desaparecido un mes y medio. El hombre fue visto por última vez el 8 de diciembre.

Quién es Mario "Pato" García, el hombre desaparecido en Santa Cruz

García había salido de su casa y fue visto subiéndose a una camioneta. Desde entonces, su familia no sabe nada de su paradero. Tras el reciente hallazgo, su hermana Gisella Cruz pidió respeto y publicó un descargo en su cuenta de Facebook: "Empezaron a llegar mensajes diciendo que era mi hermano, con comentarios muy feos, desde perfiles anónimos. Fue muy doloroso".

A principios de enero, la familia del hombre denunció la falta de avances y la inacción de las autoridades en la búsqueda, y había exigido una investigación exhaustiva y transparente al Ministerio de Seguridad de Santa Cruz. También aseguraron que el operativo estuvo plagado de "obstáculos y demoras", y señalaron "irregularidades en la preservación de la vivienda, lentitud en la implementación de rastrillajes con canes y en la gestión de pruebas audiovisuales que podrían ser cruciales".

Si bien existe un testigo que afirmó haber visto a Mario subir "voluntariamente" a una camioneta, un indicio que podría sugerir una partida por sus propios medios, se enmarca en un contexto de sospechas fundadas por parte de la familia. Además, sus allegados no descartaron la posibilidad de una desaparición forzada.

Un pasado judicial

El pasado de García incluye una condena brutal por agresión en situación de robo en 2008. Había ingresado a una vivienda en el barrio Miramar con intenciones de sustraer elementos y atacó salvajemente a la propietaria, una mujer de 56 años, con un palo. La víctima quedó inconsciente y fue internada en grave estado, conectada a un respirador artificial.

"Mi hermano ya cumplió su condena, él no mató ni violó a nadie. Es muy doloroso saber que hay gente con tanto odio en esta ciudad, que no se pone la mano en el corazón y que no piensan que un día le puede pasar a ellos", explicó Cruz. "Lo más macabro y horrible de esta historia es que hay un asesino suelto, uno o varios. Que no le va a temblar la mano de hacer daño. No sabemos si es mi hermano", dijo sobre el hallazgo de los restos humanos.