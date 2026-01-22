Quiénes son los rusos que "volaron" desde el Fitz Roy con un salto prohibido que hizo historia

El salto se dio a más de 3000 metros de altura. (Foto: redes sociales).

Un grupo de alpinistas rusos hizo historia tras escalar el lado este del cerro Fitz Roy y lanzarse en lo que parecía un imposible: un salto BASE desde la cumbre, un hito que nunca antes había sido en la Patagonia argentina. El descenso combinó un salto con wingsuit y paracaídas, pero despertó polémica porque se trata de una práctica riesgosa que no está autorizada.

El equipo, integrado por Boris Egorov, Vladimir Murzaev y Konstantin Jäämurd, miembros del grupo Dirty Climbers, combinó una ascensión técnica de alta exigencia por la ruta Royal Flush con un descenso en caída libre usando trajes de alas y paracaídas, lo que da el efecto "vuelo". Sin embargo, este tipo de actividad está prohibida por la normativa del Parque Nacional Los Glaciares.

La hazaña fue documentada a través de las redes sociales de los alpinistas rusos el pasado 7 de enero, donde mostraron un descenso de casi tres minutos desde una altura de 3000 metros. Su práctica se viralizó rápidamente y también abrió el debate sobre los deportes extremos en áreas naturales protegidas.

Quiénes son los rusos que protagonizaron un salto BASE

Egorov, Murzaev y Jäämurd son un grupo conocido como "Dirty Climbers", son guías de montaña, parapente y salto BASE. Egorov es el más popular de los tres en Instagram, donde comparte fotos de sus vuelos extremos. Definió la experiencia como “una pared enorme, un ascenso de varios días y una salida completamente nueva”, y agregó que “tuvimos verdadera suerte… ganada a través de la experiencia de toda una vida”.

El equipo escaló la exigente vía Royal Flush, con unos 1250 metros verticales de pared técnica, pasó tres días en el acantilado escarpado y saltó desde la cima, abriendo así una nueva salida. Al ser consultados sobre la prohibición de la actividad, el grupo explicó que hablaron con el presidente de la federación de parapente de El Chaltén con antelación. "Oficialmente, volar no está permitido. Sin embargo, todos vuelan, y nadie lo prohíbe", aseguraron a ExplorersWeb.

Además de ser el más popular en Instagram, Egorov es el líder del grupo. Se especializa en ascensos técnicos, lo que se conoce como escalada tradicional; también disfruta de "volar" desde alturas extremas, y lo hace desde hace más de una década. Compartió fotos en el Fitz Roy, el Cerro Torre y otras cumbres patagónicas.

Murzaev se presenta como experto en técnicas de vuelo con wingsuit y salto BASE. En sus redes sociales comparte videos y fotos de entrenamientos en terrenos alpinos y descensos desde cumbres en Rusia y Asia Central, todo en el marco de los Dirty Climbers.

El trío se completa con Jäämurd, a quien describen como compañero constante de Egorov y Murzaev. En sus perfiles, mezcla imágenes de escaladas técnicas con registros de vuelos desde los mismos puntos de la Patagonia. Nos es la primera vez que el equipo realiza salto BASE en la región; ya lo hicieron en otras cumbres patagónicas como el Cerro Torre en El Chaltén, la Aguja Saint-Exupéry y Mojón Rojo, siempre después de escaladas exigentes que combinan logística y técnica.

Qué es un salto BASE

El nombre del salto BASE corresponde a las cuatro categorías clásicas desde las que se puede saltar: Building, Antenna, Span, Earth. No se trata de paracaidismo tradicional, sino de tirarse desde estructuras fijas como montañas o acantilados con un paracaídas o traje de alas.

En el caso de los alpinistas rusos, el salto ocurre en un contexto donde el Parque Nacional Los Glaciares, que protege ambientes únicos como los que rodean el Fitz Roy, no autoriza actividades de vuelo, BASE o parapente. En su reglamento estipulan que cualquier práctica "no expresamente permitida se considera prohibida".,

Al ser consultados por medios internacionales, expertos en montaña señalan que este tipo de acciones pueden complicar las tareas de rescate y poner en riesgo tanto a quienes las practican como a los equipos de auxilio ante una eventual emergencia. Mientras que en foros especializados en alpinismo y vuelo, los usuarios describen la situación como “una evolución natural” de actividades que ya se venían practicando desde la década de 1980.