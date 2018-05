Se cayó otra operación de TN contra Cristina Kirchner

El periodista oficialista Nicolás Wiñasky adelantó que el director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, habría tomado una decisión contra Cristina Kirchner. El conductor del canal oficialista de TN dijo que el ente previsional “le recortó el 40% su jubilación de privilegio luego de detectar irregularidades en la liquidación de sus haberes”.

“El organismo entiende que a la expresidenta no le corresponde cobrar el adicional por zona austral, que percibía hasta hoy por tener domicilio en Santa Cruz, ya que vive en la Capital Federal y es senadora por la provincia de Buenos Aires”, dijo el portal del canal del Grupo Clarín.

Sin embargo, El Destape pudo corroborar a través de diversas fuentes gubernamentales que Basavilbaso no firmó ninguna resolución y que, de haberlo hecho, sería contraria a derecho. Este medio verificó que la expresidenta no cambió su domicilio de residencia declarado ante el Gobierno hace casi 40 años, por lo que no existiría razón para la decisión.

Además, el plus por zona austral que cobra CFK representa el 33,7% del total de su haber, lo que implicaría una porción inferior de la calculada por el conductor.

Ante la consulta de este medio, desde la ANSES se negaron a brindar respuesta oficial sobre el tema.

