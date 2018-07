Un video muestra al puntero del PRO Fabricio Vega, mientras incita a personas pobres a grabar video de campaña para el concejal de Esteban Echeverría por Cambiemos Evert Van Tooren a cambio de una estufa, dos camas y una cómoda. "No tengas vergüenza, agradécele al próximo intendente", le reclama Vega. Legisladores del Echeverría confirmaron a El Destapeque Vega está siempre presente en las sesiones del Concejo Deliberante.

Embed Puntero del PRO Fabricio Vega, quien responde al concejal de Esteban Echeverría Evert Van Tooren, exige a personas pobres que filmen un video a cambio de dádivas. Video original de @AgenciaElVigia pic.twitter.com/v2hLhazfbW — El Destape (@eldestapeweb) 3 de julio de 2018

El video que fue publicado por el sitio El Vigía fue confirmado involuntariamente por el propio Vega, quien en su cuenta de Facebook compartió imágenes con la mujer y el hijo de ella a quiénes les entregó bolsas con comida. "Yo te dije una vez. ¿qué te dije una vez? Que íbamos a cambiar tu forma de vida. Esto te lo consiguió Ever Van Tooren del ministerio. Entonces me gustaría que le agradezcas", afirmó Vega en el video.

foto de facebook tres.jpg

En su página de Facebook, Vega intercala imágenes con Van Tooren en recorridas barriales con posteos contra el kirchnerismo. "Familia de ladrones", posteó el puntero en una imagen donde se observa a la familia Kirchner.

Embed

El video fue filmado en una vivienda humilde de Esteban Echeverría, donde el puntero les llevó electrodomésticos. "Esto se lo tenés que agradecer al futuro intendente Ever Van Tooren, ¿me entendés? ¿Te animás a que te filme con unas palabritas para Ever? ¿Te animás?", espetó Vega.

foto facebook dos.jpg

Luego el puntero le dice algunas frases que podría decir en el video, donde agradece a Van Tooren. “Gracias Ever”, “mirá en el estado que estaba, ahora voy a estar mejor”, “gracias Ever por la mano que me diste”, le dicta.

El concejal electo por Unidad Ciudadana en Esteban Echeverría Daniel Saavedra opinó: “La verdad que, como persona que siempre he estado en territorio, me da dolor, angustia ver el video. Es un tema bastante complejo. No creo que haya sido por iniciativa propia, es decir que fue a cumplir una orden".

Embed

De acuerdo al Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, Van Tooren tiene el cargo de subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat.

estufas edit.jpg